4 dépenses à prévoir pour la rentrée

La rentrée scolaire représente une dépense d’environ 420 dollars par ménage en moyenne, sans compter qu’elle arrive sitôt après les vacances ! Mais d’autres frais sont aussi à prendre en compte à ce moment de l’année. Quelles sont ces dépenses et comment s’en sortir ?

Le nécessaire pour étudier

Les listes des fournitures scolaires s’allongent au fil des ans, tout le monde en fait le constat. Si bien qu’entre les cahiers, les crayons, la boîte lunch et les livres, normalement fournis par l’école publique, mais parfois facturés, la facture est déjà conséquente. Et c’est sans compter avec l’achat du sac à dos et de l’instrument de musique !

D’après une récente étude, ces achats augmenteraient de 4% en moyenne par an et la liste n’est pas finie pour autant. C’est pourquoi certains ménages n’ont pas d’autres choix que de demander un prêt sans enquête de crédit pour y faire face.

Les frais annexes

Après les fournitures, les familles doivent encore s’acquitter d’une contribution pour les photocopies, la surveillance du dîner froid ou chaud (plus cher), le service de garde du matin, les activités et les sorties. À cela s’ajoute le transport scolaire. Certes, les frais scolaires sont remboursables sur l’impôt, mais il faut les avancer. S’il y a plusieurs enfants, cela devient vite le casse-tête.

Les vêtements

En plus des chaussures pour le sport, parfois deux paires, il faut aussi habiller l’enfant qui grandit ou acheter l’uniforme selon l’école où il est scolarisé.

Les activités parascolaires

Après l’école ou les jours de relâche, les enfants aiment pratiquer des activités extrascolaires. Il faut donc prévoir une inscription au sport, à un cours de musique, un atelier de dessin ou de théâtre, mais aussi l’achat du matériel ou de l’équipement demandé.

Les astuces pour dépenser moins