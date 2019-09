Jean Pascal visite les étudiants du Centre de qualification professionnelle et d'entrepreneuriat de Laval

Le mardi 3 septembre 2019, lors de la rentrée des classes, les élèves et le personnel du Centre de qualification professionnelle et d'entrepreneuriat de Laval ont été surpris par la visite du multiple champion du monde de boxe, Jean Pascal.

À l'invitation de l’enseignant Gabriel Beausoleil, pour accueillir les étudiants à réfléchir sur leur engagement scolaire, Jean Pascal a exprimé, à travers un bingo interactif, son parcours scolaire atypique. Il en a profité pour livrer corps et âme à un discours bien ressenti sur la motivation, la persévérance et l'assiduité au travail. Ancien champion du monde WBC 2009-2011, il a causé une immense surprise en août dernier en redevenant champion du monde WBA, soit 10 ans plus tard.

C'est sur cette inspiration que nos jeunes étudiants pourront construire leur base scolaire et ainsi causer, eux aussi, la surprise. Pour terminer sa visite, Jean Pascal en a profité pour remercier et faire un émouvant hommage à l'une de ses anciennes enseignantes, Suzanne Larivière, qui partira à la retraite à la fin de cette année.

« Elle a été source d'inspiration déterminante dans mon cheminement scolaire et c'est un plaisir pour moi d'être ici et de lui dire merci », a tenu à souligner Jean Pascal.