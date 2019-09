Nouveau campus de l’Université du Québec à Montréal: le pavillon Guy-Rocher inauguré à Laval

Le pavillon Guy-Rocher du Collège Montmorency à Laval a été inauguré. L’Université du Québec à Montréal (UQAM) a présenté aujourd’hui son nouveau campus, qui occupe l’entièreté du 4e étage du pavillon et offre une programmation bonifiée dans un environnement accueillant.

Présente depuis près de 40 ans sur le territoire de Laval, l’UQAM s’est associée au Collège Montmorency en 1998 en vue de resserrer les liens avec le collégial et de favoriser l’accessibilité aux études supérieures grâce à une programmation diversifiée, offerte à proximité des citoyens de la couronne nord de la grande région métropolitaine. D’abord composée de certificats, l’offre du Campus de Laval de l’UQAM comprend aujourd’hui plusieurs baccalauréats et, depuis cet automne, trois programmes de 2e cycle dont le MBA pour cadres.

Pour la rectrice, Magda Fusaro, le nouvel aménagement du Campus de l’UQAM à Laval rejoint l’objectif de l’Université de rendre l’éducation supérieure accessible au plus grand nombre.

« Ce projet renforce la présence de l’UQAM dans la métropole lavalloise, sur le plan de la formation, de la recherche et de la diffusion du savoir et de la culture. L’UQAM est particulièrement honorée de prendre place au sein du pavillon Guy-Rocher, éminent sociologue et bâtisseur du Québec moderne. À titre de membre de la Commission Parent, qui a jeté les bases du système d’éducation public, il a contribué à la création du Réseau de l’Université du Québec et des cégeps, acteurs essentiels au développement et à l’enrichissement de la société québécoise. »

L’UQAM prend place au sein du pavillon Guy-Rocher, éminent sociologue et bâtisseur du Québec moderne, présent pour cette inauguration. L’événement s’est déroulé en présence de la rectrice de l’UQAM, Magda Fusaro; du directeur général du Collège Montmorency, Olivier Simard; du ministre des Finances du Québec et ministre responsable de la région de Laval et diplômé de l’UQAM, Éric Girard et du maire de Laval, Marc Demers.

Des installations innovantes

Fonctionnel depuis le début du trimestre, le nouveau campus occupe tout le 4e et dernier étage du pavillon Guy-Rocher. Il offre un environnement d’études agréable, réservé exclusivement aux étudiants de l’UQAM. Il comprend notamment des salles d’études et de repos, et est doté d’infrastructures de pointe, accessibles de jour et de soir ainsi que les fins de semaine.

Grâce à ce positionnement, l’UQAM compte intensifier sa contribution dans des domaines clés, pour lesquels son expertise est reconnue et qui répondent à des préoccupations des décideurs et citoyens lavallois, par exemple la ville et les transports intelligents; l’urbanisme; le commerce de détail et le commerce électronique; l’économie et l’innovation sociale; l’environnement et l’agriculture urbaine; le tourisme ainsi que le développement culturel et artistique.

De fait, l’Université est très active dans les secteurs de l’éducation et du milieu des affaires de la région, notamment grâce à ses liens avec le Pôle régional d’innovation Laval Innov, le Centre d’incubation et d’accélération en mobilité intelligente et le Service du développement économique de la Ville de Laval.

