Près de 60 personnes réunies pour planter 300 arbres sur la Berge du Garrot

Dans le cadre des Journées des arbres TD, la Berge du Garrot a été l’hôte d’une plantation d’arbres de la Fondation TD des amis de l’environnement ce 29 septembre.

Ce sont 60 bénévoles et employés de la TD se sont rassemblés afin de planter 300 arbres. En plus de revitaliser cet espace vert, cette activité a contribué à étendre et entretenir les forêts urbaines du Québec.

Depuis le lancement des Journées des arbres TD en 2010, ce sont plus de 390 000 arbres et arbustes indigènes qui ont été plantés dans des centaines de collectivités au Canada. Encore cette année, des centaines de bénévoles et plus de 90 organismes communautaires locaux, notamment des offices de protection de la nature, des municipalités et des communautés autochtones, se réuniront afin de verdir diverses régions.