Une réflexion menée autour du logement social à Laval a réuni des organismes du secteur

À l’initiative de la Table régionale des organismes communautaires autonomes en logement de Laval (Trocall), près d’une centaine de personnes de tous les milieux se sont réunies récemment pour réfléchir à la situation du logement social et communautaire à l’occasion de l’événement " Laval, unie pour le logement social! ".

Cet événement avait pour but de mettre en lumière les réalisations et l’apport positif dans le milieu lavallois de l’habitation communautaire, mais également de réfléchir collectivement sur des leviers de développement.

Lancement d'une " Déclaration commune "

À l’occasion d’un après-midi rassembleur, les participants ont assisté à la présentation du film " Les bâtisseurs : 40 ans d’habitation communautaire au Québec ", un documentaire produit par l’Association des groupes de ressources techniques du Québec (AGRTQ). Ce travail offre un

récit contextualisé des principales luttes, mobilisations et réalisations du mouvement québécois de l’habitation communautaire.

Des échanges avec les participants ont par la suite pavé la voie à la présentation de cinq projets de logements sociaux et communautaires représentatifs de la diversité des besoins de la population lavalloise. L’événement a également été le coup d’envoi de la "Déclaration commune", un appel à tous les secteurs concernés par l’amélioration des conditions de vie, la lutte à la pauvreté, la justice sociale et les droits humains afin d’unir l’ensemble des forces à l’intérieur d’un grand chantier pour soutenir et stimuler le développement de logements sociaux et communautaires à Laval.

Un temps de réseautage a finalement conclu cet événement, réunissant les participants, les membres de la Trocall et plusieurs porteurs de projets d’habitation communautaire. « En l’espace d’un après-midi, les participants ont pu connaître les réels apports et enjeux du logement social et communautaire, auront été mobilisés par cette question et ont certainement contribué à faire progresser le logement social et communautaire lavallois. En cela, c’est un succès! La discussion et la mobilisation sont cependant loin d’être terminées, il faut désormais porter notre voix auprès des bailleurs de fonds et des élu.es, mais surtout celle des quelque 9 740 ménages lavallois présentement en situation de besoins impérieux de logement », a conclu Micheline Côté, porte-parole de la Trocall.

En bref sur la Table régionale des organismes communautaires autonomes en logement de Laval (Trocall)

La Table régionale des organismes communautaires autonomes en logement de Laval (Trocall) regroupe une douzaine de partenaires communautaires et coopératifs issus de différents milieux (jeunes, immigrants, femmes, aînés, familles, etc.). Ses objectifs sont de soutenir la concertation en matière de logement social et communautaire, de défendre les intérêts des organismes ayant des besoins spécifiques en habitation, d’analyser la situation de l’habitation à Laval et d’en informer les partenaires et la population et, enfin, de développer des stratégies communes pour favoriser le logement social et communautaire. La Trocall regroupe les membres suivants :

- l'association coopérative d'économie familiale de Laval (ACEF) ;

- l'auberge du cœur l'Envolée ;

- le Carrefour d'Intercultures de Laval (CIL) ;

- le Carrefour pour Aînés Semi-Autonomes (CASA) ;

- la Corporation de développement communautaire de Laval (CDC) ;

- la Fédération des coopératives d'habitation intermunicipale du Montréal métropolitain

(FECHIMM) ;

- Fédération des OSBL d'habitation des 3L (FOH3L) ;

- le GRT Réseau 2000 + (Groupe de ressources techniques) ;

- la Pastorale sociale de l'ouest de Laval ;

- le Regroupement des organismes de promotion de personnes handicapées de Laval

(ROPPHL) ;

- la Table régionale de concertation des aînés de Laval (TRCAL) ;

- la Table de concertation de Laval en condition féminine (TCLCF).

Voici les personnes sur la photo: 1er rang: laudine Inizian, Hélène Prévost, Éléna Sauvageau, Maria-Elena Pinto, Chantal Dubé, Marguerite Simard-Thivierge. / 2e rang: Hélène Licour, Micheline Côté, Louise Constantin, Sylviane Dion, Jessie Poulette et Luis Manuel Molina.