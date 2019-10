Laval accueille quelque 600 professionnels du loisir

Jusqu'au 4 octobre, la Ville de Laval accueillera la 20e Conférence annuelle du loisir municipal (CALM). Organisé en collaboration avec l’Association québécoise du loisir municipal (AQLM), cet événement rassemblera près de 600 de professionnels en loisir municipal en provenance des quatre coins de la province.

« La Ville de Laval peut compter sur l’expertise de plus de 70 professionnels en loisir. Il s’agit d’une occasion privilégiée pour eux de partager leurs connaissances et d’échanger avec leurs collègues d’autres municipalités, notamment sur les meilleures pratiques en matière d’aménagement de parcs et de plateaux sportifs ainsi que sur des stratégies d’animation pour dynamiser la vie de quartier. Le loisir municipal contribue définitivement au développement des communautés et il s’agit d’un vecteur important de la qualité de vie des citoyens, à Laval comme partout ailleurs », mentionne Sandra Desmeules, membre du comité exécutif responsable de la Culture, des loisirs, du sport et du développement social.

En plus d’être rassembleur, le thème de la programmation, Ensemble, tout est possible !, souligne l’importance de la collaboration, de la coopération et de la concertation. Plusieurs ateliers-terrains sont proposés aux participants afin qu’ils puissent découvrir divers lieux lavallois de pratique de loisir, de sport ou d’activités culturelles, dont le complexe sportif Bois-de-Boulogne, le Centre d’exploration du Parc de la Rivière-des-Mille-Îles, la Place Bell, la Maison des arts, le Cosmodôme, le musée Armand-Frappier et le Centre de la nature.

Troisième ville en importance au Québec, Laval met au cœur de ses priorités le développement de communautés solidaires et unies, ce qui se traduit par la mise en place d’une vie de quartier diversifiée, pour toute la famille. Les professionnels du loisir municipal et les organismes du milieu avec lesquels ils collaborent permettent d’offrir aux Lavallois une panoplie d’activités tant extérieures qu’intérieures, été comme hiver.