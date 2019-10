Le Centre d'interprétation de l'eau dévoile l'exposition "Soif: Réflexions sur l'eau"

Le Centre d'interprétation de l'eau (C.I.EAU) a annoncé le dévoilement d'une nouvelle exposition temporaire intitulée "Soif: Réflexions sur l'eau" réalisée par l'artiste Emily Rose Michaud. Un vernissage est prévu le jeudi 17 octobre.

Cette exposition multidisciplinaire a pour thème l'exploration du rôle physique, émotionnel et spirituel de l'eau dans nos vies. Elle présente notamment deux séries de dessins en développement depuis février 2019, dont l'une est inspirée des inondations du printemps 2019 québécois.

La mise en valeur de paysages marginaux

Emily Rose Michaud est une artiste et éducatrice interdisciplinaire qui œuvre au carrefour de l’organisation communautaire, de l’écologie et de la participation citoyenne. Son art met en relief l’importance des paysages marginaux au sein de la société, s’associe à la terre comme à un être vivant et s’exprime par le biais de moyens d’expression éphémères. Sa production artistique est variée et impressionnante.

Le C.I.EAU est situé à l’intérieur même de la station d’eau potable Sainte-Rose à Laval. Cet organisme sans but lucratif a pour mission de promouvoir la protection et l’utilisation responsable de l’eau et il accomplit sa mission à l’aide de son exposition permanente, de son offre pédagogique en laboratoire et de toutes ses autres activités d’animation. Le C.I.EAU s’adresse à un public curieux d’en apprendre sur cette ressource.

Le vernissage aura lieu le jeudi 17 octobre à 19h au C.I.EAU (12 rue Hotte, Laval, H7L 2R3). L'entrée est gratuite et ouverte à tous. Questionnements et discussions artistiques sont au rendez-vous.