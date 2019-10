Découvrez la sûreté urbaine en Montérégie et dans l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal

Plusieurs municipalités québécoises se sont dotées d’un service de sécurité publique municipale pour servir la population et agir en complémentarité avec les services policiers. Ces villes font face à une pénurie de personnel qualifié.

Le Cégep Gérald-Godin est le seul centre de formation reconnu par le Ministère de l’Éducation pour vous préparer à exercer la profession. L’attestation d’études collégiales (AEC) en techniques de la sûreté urbaine a été conçue à la demande des municipalités pour répondre à leur besoin de recrutement d’agents, de patrouilleurs et d’officiers spécialisés dans les opérations de sécurité publique municipale.

Votre mission

Dans le cadre de vos fonctions, vous n’effectuez pas une liste de tâches, mais accomplissez des

missions : diffuser et concrétiser le sentiment de sécurité, faire appliquer la réglementation municipale, intervenir dans les situations d’urgence en collaboration avec les services policiers

et les services spécialisés.

Vos droits et devoirs

Vous faites respecter la réglementation municipale et vous agissez vous-même dans le respect des lois sans vous substituer aux policiers.

Votre tenue

Vous portez dignement un uniforme, l’un de vos outils de communication. La population vous identifie comme représentant d’un service public municipal dédié à la sûreté des citoyens.

Votre équipement

Pour votre sécurité et celle des citoyens, vous pouvez être amené à porter un armement intermédiaire (bâton télescopique) et à conduire un véhicule d’urgence, mais votre communication interpersonnelle est votre premier outil d’intervention, et le plus efficace.

Les points forts de la formation :

Des cours pratiques créés avec les municipalités pour répondre aux besoins opérationnels ;

Des employeurs qui viennent vous rencontrer pendant la formation ;

Un diplôme technique collégial reconnu, incluant des cours de communication tactique, patrouille, maîtrise des personnes violentes, soins d’urgences, droit, et intervention d’urgence.

Une formation courte de huit mois, ciblée, exclusive et abordable.

Intervenir pour servir et protéger les citoyens et faire appliquer la loi : votre profession, votre carrière et votre accomplissement.

Renseignements :

Début de l’AEC — Le 21 octobre 2019

https://www.cgodin.qc.ca/formation-continue/intervention-en-surete-urbaine/

Les locaux sont situés à l’intérieur des Galeries des Sources :

Formation continue et services aux entreprises

Cégep Gérald-Godin

3109, boulevard des Sources

Dorval (Québec) H9B 1Z6

(514) 626-8555