Une conférence sur l'orientation des enfants pour les parents, bientôt à Laval

Dans le cadre de la Semaine Québécoise de l'orientation, des rencontres avec des conseillères d'orientation et une conférences permettront aux parents d'accompagner au mieux leur enfant dans ses choix scolaires et professionnels. Rendez-vous le 6 novembre dès 18h30 à l'école Curé-Antoine-Labelle.

En tant que parents, comment faire pour soutenir son jeune et bien l’accompagner dans son orientation scolaire et professionnelle ? C’est pour répondre à cette question que l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation du Québec (OCCOQ) organise, en collaboration avec la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ), la 14e édition de la SQO, qui aura lieu du 4 au 8 novembre 2019, sous la thématique " Ses choix, mon soutien, son avenir ".

Des outils concrets pour aider les parents à accompagner les enfants

La programmation propose de nombreuses conférences destinées aux parents dans l’ensemble des régions du Québec, dont la vôtre. C’est le 18 septembre dernier qu’était lancée la campagne de promotion de la SQO 2019 via la diffusion d’une vidéo promotionnelle, animée par le comédien Emmanuel Bilodeau, à laquelle plusieurs parents du Québec vont s’identifier.

La programmation d’activités s’inscrit directement dans la lignée en leur permettant de rencontrer des conseillers ou conseillères d’orientation dans leurs milieux de pratique. Ceux-ci leur proposeront des solutions et des outils concrets pour accompagner leurs jeunes à travers l’ensemble de leur cheminement scolaire et professionnel, jalonné de doutes et de

questionnements.

Rencontre avec des conseillères d'orientation pour tous (même hors résidents de Laval)

Les parents de Laval sont donc conviés à rencontrer des conseillères d’orientation pour discuter du sujet, le 6 novembre prochain, à partir de 18 h 30, à l’École Curé-Antoine-Labelle (216, boul. Marc-Aurèle-Fortin). À la suite des consultations individuelles, une conférence portant sur la thématique de la SQO 2019 sera présentée. Cet événement est gratuit et s’adresse à tout parent soucieux de bien accompagner son enfant, qu’il soit de la commission scolaire de Laval ou d’ailleurs.