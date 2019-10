Plus de 5000 visiteurs ont visité les casernes de Laval

Il y a une semaine avait lieu la journée portes ouvertes dans les casernes de Laval. Bilan: plus de 5000 participants étaient présents.

Les visiteurs ont pu recevoir des conseils de prévention et en apprendre plus sur les meilleurs comportements à adopter. Ils ont pu découvrir le milieu de travail des pompiers, assister à des démonstrations et même visiter l’intérieur des camions.

Cette activité a clôturé la Semaine de la prévention des incendies qui s’est tenue du 6 au 12 octobre sous le thème " Le premier responsable c'est toi! ".

Sur la photo sont représentés, de gauche à droite: Sandra Desmeules, Chantal Bibeau la cheffe de division – prévention, Service de sécurité incendie de Laval ; Marc Demers, le maire de Laval; René Daigneault, Directeur, Service de sécurité incendie de Laval; Patrick Taillefer, Directeur adjoint, ; Mathieu Charrois, Lieutenant ; Benoit Cabana, pompier et Benjamin Perron, pompier également.