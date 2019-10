Suggestions de sorties : du plaisir pour toute la famille à Laval

Vous êtes sur la rive nord de Montréal et vous cherchez des activités originales à faire avec vos enfants? Voici six suggestions de sorties qui sauront plaire aux petits comme aux grands.

MontVR, la réalité virtuelle pour tous

Sautez du haut de la tour Eiffel, faites du footing en Antarctique, jouez au golf sur Mars, pilotez le dernier avion supersonique de la Royal Air Force… les systèmes de divertissement de MontVR sont conçus afin que votre expérience avec la réalité virtuelle soit la plus immersive possible. Bienvenue dans la nouvelle ère des arcades!

Touchez les étoiles au Cosmodôme

Le Cosmodôme est le seul musée canadien entièrement dédié aux sciences de l’espace. Il vous propose de faire le tour de l’univers tout en gardant les pieds sur terre. Intégrez l’une des trois missions virtuelles du dôme et soyez propulsés en orbite autour de la planète. Vous pouvez même faire partie de l’équipage de la première mission vers Mars!

Putting Edge : une activité qui sort de l’ordinaire

Le Putting Edge est un centre récréatif ouvert à tous -- petits et grands peuvent y jouer en toute sécurité. Au programme : un minigolf de 18 trous et des jeux d’arcades captivants, le tout dans une ambiance festive. Vous serez plongés dans un kaléidoscope de couleurs phosphorescentes!

Désamorcez une bombe au X-Cape Laval

À Laval, X-Cape propose trois scénarios de jeux d’évasion immersifs pour les adultes et les jeunes de huit ans et plus. Les énigmes allient mécanique et électronique -- désamorcez une bombe, trouvez l’antidote à un virus mortel, ou explorez une maison hantée. Testez votre esprit d’équipe. Saurez-vous relever ces défis?

Le plein air au Centre de la nature

Le centre de la nature est une destination incontournable (et gratuite!) pour les amateurs de plein-air à Laval. Été comme hiver, ce grand parc urbain de 50 hectares s'anime avec une foule d’activités : pédalo, fermette, sentiers de marche… peu importe la saison, toute la famille y trouvera son compte.

Impossible de s’ennuyer au Funtropolis

Ce chef de file dans l’amusement au Québec propose des jeux et des attractions pour les enfants de tous les âges. Une aire de jeux pour les bouts-de-choux de moins de 3 ans, un labyrinthe de quatre étages, des glissades, des trampolines… vous pourrez y passer une journée entière sans vous lasser!