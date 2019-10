Le Parc de la Rivière des Mille-Îles note une saison estivale record

La fraîcheur actuelle annonce la fin de la saison estivale 2019 au Parc de la Rivière-des-Mille-Îles. Cette dernière a eu lieu officiellement le mardi 15 octobre avec la fermeture de son centre de location d’embarcations et affiche un taux de visite en hausse.

Cette année est différente des précédentes pour le Parc, entre autres grâce à son tout nouveau Centre d’exploration inauguré au printemps 2019. En effet, l’arrivée du nouveau Centre, un investissement de près de 15 M$, a permis au Parc de la Rivière-des-Mille-Îles de bonifier son offre sur tous les plans. Ce nouveau pavillon marque un point tournant, car il permet d’accueillir un plus grand nombre de personnes et d’offrir au même endroit des activités tant écotouristiques, éducatives, historiques que scientifiques à l'année.

Une hausse de 26 % du nombre de visiteurs

Avec le Centre d’exploration, le Parc s’est enrichi d’un laboratoire d’écologie où plusieurs espèces vivantes sont présentées, de salles à louer pour la tenue d’événements divers, d’un espace café, en plus de proposer l’exposition permanente, « Incroyable, mais vrai ! », qui relate l’histoire de la rivière des Mille Îles, son vaste écosystème et ses enjeux environnementaux. Cet espace muséal respectant les plus hauts standards est accessible toute l’année durant.

Depuis l’inauguration du Centre et de tous ses services, le Parc a connu une augmentation de 26 % du nombre de visiteurs, malgré une saison amputée de ces premières semaines due aux inondations. L’achalandage saisonnier a atteint des niveaux records, que ce soit pour les locations d’embarcations, la croisière pour les activités animées et de camps de jour.

Actuellement, le Parc entre dans une phase de préparation pour la saison hivernale où l’expérience de la rivière pourra se vivre à pied, en raquettes, en ski de fond ou en participant à une activité de pêche sur glace dans un village spécialement aménagé.