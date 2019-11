Des travaux de nuit, boulevard Pie-IX, entraîne des fermetures dès le 7 novembre

Des travaux vont débuter afin d’effectuer le remplacement de lampadaires sur le boulevard Pie-IX à Laval.

Réalisés principalement durant la nuit afin d’en limiter les répercussions sur le réseau routier, ceux-ci entraîneront des fermetures partielles et complètes d’une direction avec circulation à contre-sens ou en alternance, ainsi que la fermeture complète de bretelles d’accès de l’autoroute 440 (Jean-Noël-Lavoie).

Entraves et gestion de la circulation

Les travaux seront effectués de nuit, du 7 novembre à la fin novembre, de 20 h à 5 h du matin. Il entraîneront: des fermetures partielles et complètes d’une direction du boulevard Pie-IX, entre la rue de la Duchesse et la voie de desserte de l’autoroute 440 en direction ouest et une fermeture complète des bretelles d’accès en provenance et menant de la voie de desserte de l’autoroute 440, en direction ouest, au boulevard Pie-IX.

Lors des fermetures complètes du boulevard Pie-IX, la circulation se fera à contre-sens ou en alternance.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, ces travaux pourraient être reportés ou annulés. Afin de planifier adéquatement des déplacements, il est nécessaire de s'informer sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511.