Dans un mois, le centre de la nature accueille le Marché de Noël

La 9e édition du Marché de Noël de Laval aura lieu du 6 au 8 décembre au Centre de la nature. Plus de 70 exposants y présenteront des produits de qualité et originaux, alors que le grand parc se transformera en un espace féérique pour offrir une expérience aux visiteurs.

Un grand chapiteau chauffé où tout trouver

Plaisirs gourmands, produits du terroir, bijoux, produits de beauté, jouets et vêtements pour enfants, accessoires de mode et articles décoratifs seront proposés par les différents exposants rassemblés sous un grand chapiteau chauffé et sur le site du Marché de Noël, où il sera également possible de se procurer un arbre naturel à décorer. Des sapins baumiers du Québec, de différentes tailles, seront ainsi offerts à prix variés.

Entre atelier horticole et "machine à voeux", la magie de Noël s'installe

Plusieurs activités seront proposées à toute la famille pendant le weekend du Marché de Noël. La traditionnelle promenade en carriole tirée par des chevaux fera ainsi partie des incontournables. Les visiteurs qui désireront prendre une pause pourront également le faire à l’un ou l’autre des trois igloos chauffés, ou encore à la halte nordique, où des boissons chaudes leur seront servies au son de la musique des chansonniers. L’atelier horticole gratuit ravira pour sa part les bricoleurs, qui repartiront avec leur mini sapin décoré, alors que les Bibliothèques de Laval offriront un coin lecture ainsi que des contes aux enfants bouquineurs.

C’est du côté des maisonnettes du Village des arts que le père Noël accueillera les tout-petits, à quelques pas seulement de l’atelier des lutins et du bureau, où ils pourront lui écrire leur longue liste de souhaits. La « machine à vœux » sera aussi sur place pour permettre à chacun d’offrir à la personne choisie ses meilleurs souhaits en format vidéo. Finalement, en soirée, les illuminations mettront certainement des étoiles dans les yeux de tous les rêveurs, petits et grands.

L'événement se déroulera au Centre de la nature, situé au 901, avenue du Parc, à Laval les vendredi 6 décembre de 10h à 21h, samedi 7 décembre de 10h à 20h et dimanche 8 décembre de 10h à 17h.