Les véhicules avec trois passagers et plus, désormais admis sur le boulevard Curé-Labelle

Les véhicules avec trois personnes et plus à leur bord peuvent désormais circuler sur la voie réservée aux autobus et aux taxis sur le boulevard Curé-Labelle, au nord de l’autoroute Jean-Noël-Lavoie (A-440). La signalisation a été modifiée au cours de la fin de semaine afin de refléter cette nouveauté.

Mise en place par la Ville de Laval sous forme de projet pilote, cette mesure, qui sera effective jusqu’à la fin de 2020, vise à encourager le covoiturage sur ce boulevard fort achalandé aux heures de pointe. Elle contribuera également à réduire la circulation de ce secteur.

Une étude sera réalisée afin de vérifier l’impact du projet sur la performance des autobus, principaux utilisateurs de la voie réservée, et pour valider sa viabilité à plus long terme.