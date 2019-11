Laval déploie sa stratégie neige pour la première bordée hivernale

Avec l’annonce de la première accumulation de neige, Laval a mis en place sa stratégie neige afin d’assurer la prestation de ses services, la sécurité des usagers, la fluidité de la circulation ainsi que l’optimisation des ressources à sa disposition.

L’ensemble des équipes de la Ville sont donc prêtes et seront actives sur le réseau toute la nuit afin de débuter les opérations d’épandage et de tassement dès l’arrivée des précipitations, et ces activités se poursuivront toute la journée de demain pour assurer la sécurité des citoyens.

« Les impacts des changements climatiques se font de plus en plus ressentir et nous travaillons d’arrache-pied pour répondre aux besoins des citoyens, particulièrement dans les rues résidentielles en tenant compte de ces nouvelles réalités », explique Ray Khalil, conseiller municipal de Sainte-Dorothée, membre du comité exécutif et responsable des dossiers de travaux publics.

Une patrouille neige en place et de nouveaux équipements

Comme l’an dernier, la Ville met en place sa patrouille neige qui a pour objectif de faciliter les opérations de déneigement en faisant de la sensibilisation et assurant le respect la règlementation. Des effectifs supplémentaires viendront supporter le travail de cette patrouille.

Laval a augmenté sa capacité de traitement avec de nouveaux équipements destinés au déneigement des trottoirs, au chargement, au nivellement, à l’épandage et au salage. Un travail d’optimisation des quarts de travail en lien avec l’utilisation des équipements a aussi été réalisé. En outre, les inventaires en sel de la Ville ont été revus et maintenant prêts à être déployés selon les besoins.

Application "Neige Laval"

Suite au projet pilote de 2018, l’application "Neige Laval" sera active sous peu et couvrira tout le territoire. Elle pourra être téléchargée gratuitement à partir de l’App Store et Google Play.

À Laval, il y a 3 000 km de rues et 1 300 km de trottoirs à déneiger; 12 opérations de tassement et 5 opérations de soufflage par année en moyenne et 5 dépôts accueillant plus de 3,8 millions de m3 de neige.

Les citoyens peuvent suivre les opérations de déneigement sur le site web de la Ville.