La ville de Laval remet 283 032 $ à Centraide

Les employés et retraités de la Ville de Laval ont remis 283 032$ à Centraide lors de la cérémonie de clôture de leur campagne annuelle. Le maire de Laval, Marc Demers, a remis le chèque à Caroline Vachon, conseillère en développement philanthropique de Centraide du grand Montréal.

Les coprésidents d’honneur, Aline Dib, conseillère de Saint-Martin, et Clément Bilodeau, directeur général adjoint au développement et aménagement du territoire, ont profité de l’occasion pour souligner le travail remarquable des employés. Ces derniers se sont surpassés en organisant une panoplie d’activités au cours des six semaines qu’a duré la campagne.

Depuis 1998, la Ville de Laval mobilise ses employés et retraités afin de remettre à la communauté. Ce sont plus de 25 organismes lavallois qui reçoivent le soutien de Centraide annuellement.