La Journée internationale des droits de l’enfant a réuni 800 personnes

Plus de 800 enfants, parents, citoyens, organismes communautaires et élus ont marché à Laval hier matin pour souligner la Journée internationale des droits de l’enfant. En tant que Municipalité amie des enfants (MAE), la Ville célèbre annuellement cette journée spéciale par une levée du drapeau et par la commémoration de l’adoption par les Nations unies de la Déclaration des droits de l’enfant et de la Convention relative aux droits de l’enfant.

« À Laval, les familles sont au cœur de nos priorités et de nos décisions, a souligné Aline Dib, conseillère de Saint-Martin et responsable des dossiers relatifs à l’enfance et à la famille. Cela se traduit par notre offre de loisirs, de programmes et par nos politiques municipales, qui favorisent le développement global des petits Lavallois. Cette journée est l’occasion de reconnaître que les enfants sont des êtres à part entière et qu’ils ont le droit de jouir d’une enfance en sécurité et sans violence ».

Les participants à cette grande marche sont partis de l’école Les Quatre-Vents et se sont rendus jusqu’au parvis de l’hôtel de ville, où Marc Demers, maire de Laval, Paolo Galati, président de la commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier et conseiller municipal de Saint-Vincent-de-Paul, Céline Blanchette, commissaire à la Commission scolaire de Laval et Chantal Gignac, directrice de la Maison des enfants Le Dauphin, les ont accueillis avec enthousiasme. S’en est suivi une brève cérémonie où cinq enfants ont lu des extraits de la Convention.