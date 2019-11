Une oeuvre à Laval pendant 12 jours pour lutter conre les violences faites aux femmes

La Table de concertation de Laval en condition féminine (TCLCF) et la Table de concertation en violence conjugale et agressions à caractère sexuel de Laval (TCVCASL) soulignent les 12 jours d’action contre les violences à l’égard des femmes. Débutée hier, cette opération s'étend jusqu'au 6 décembre prochain, par le biais de l’œuvre Lux Aeterna, composition pour carillon créé par Estelle Lemire.

L’œuvre résonnera à la Place Claude-Léveillé située aux abords du Campus Laval de l’Université de Montréal à midi. Les 12 jours d’action contre les violences à l’égard des femmes est une campagne annuelle de sensibilisation et d’action qui débute le 25 novembre – Journée Internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes proclamée par l’ONU en 1999 – et qui prend fin au Québec, le 6 décembre par la Journée de commémoration et d’action contre la violence faite aux femmes, à la mémoire des 14 victimes de la tuerie misogyne de l’École Polytechnique en 1989.

Soutien musical tous les midis pendant 12 jours, place Claude-Léveillé

Cette année, dans le cadre des 12 jours d’action, la TCLCF et la TCVCASL ont voulu mettre de l’avant l’œuvre Lux Aeterna d’Estelle Lemire, inaugurée l’année dernière en collaboration avec la Ville de Laval le 6 décembre 2018 et qui fait figure de trace permanente pour la commémoration des victimes de la tragédie de Polytechnique.

L’œuvre représente aussi un soutien à toutes les femmes qui subissent des violences parce qu’elles sont des femmes. Cette composition musicale pourra être entendue du 25 novembre au 5 décembre à midi au carillon de la Place Claude Léveillé à côté du Campus Laval de l’UdeM. La population Lavalloise est invitée à venir s’imprégner de cette composition qui invite au recueillement tout en un sentiment d'espoir et de solidarité.

Commémoration le 6 décembre à 13h15

Les 12 jours d’action culmineront à Laval le 6 décembre à 13h15, toujours à la Place Claude-Léveillé, par une action de commémoration des 14 femmes victimes de la tuerie de Polytechnique, 30 ans plus tard. L’événement est ouvert à toutes et tous.

Pour connaître le thème et le visuel de la campagne 2019 des 12 jours d’action contre les violences à l’égard des femmes qui sera lancée le 25 novembre prochain, consulter le site internet du comité 12 jours.

Durant ces 12 jours, des groupes de femmes partout au Québec proposent différentes actions afin de sensibiliser la population au phénomène de la violence faite aux femmes. Malgré les avancées des droits des femmes au Québec et au Canada, ces violences systémiques se perpétuent. Des engagements concrets de la part des gouvernement provincial et fédéral afin d’enrayer ces violences envers les femmes sont aussi exigés.