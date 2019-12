Douleurs chroniques : peut-on s'en débarrasser ?

De nombreuses personnes souffrent de douleurs chroniques, pouvant apparaître au niveau des articulations, des organes, des muscles, etc. Chez certains patients, ces douleurs sont si pénibles qu’elles les empêchent de vivre normalement. Heureusement, il existe des solutions pour atténuer, voire supprimer les douleurs chroniques.

Les médicaments antidouleurs

La première solution pour calmer une douleur chronique est de prendre des antalgiques. Ces médicaments vont apaiser le patient durant les crises, pour lui permettre de (re)vivre normalement. Bien sûr, le choix du traitement dépendra du type de douleur chronique et des spécificités médicales du patient.

Par exemple, pour des douleurs modérées, le paracétamol ou l’aspirine peuvent suffire. Si le mal est d’origine inflammatoire, un médicament anti-inflammatoire sera envisagé.

Les massages et mouvements ciblés

Ensuite, si les douleurs chroniques surviennent au niveau musculaire ou articulaire, des mouvements adéquats sont une bonne option. Il peut s’agir de massages ciblés, réalisés par un professionnel, ou d’exercices à faire vous-même à la maison.

L’objectif est de stimuler la circulation, éliminer les éventuels blocages et favoriser la mobilité des zones douloureuses. Ces mouvements adaptés vous aideront à soulager vos douleurs, et même à retarder, voire éradiquer leur réapparition.

L’homéopathie

Ensuite, l’homéopathie peut également être envisagée comme traitement alternatif aux médicaments. À prendre sur le moyen / long terme, ces petites billes renferment des propriétés actives de diverses plantes.

Entre autres, l’homéopathie est intéressante pour les maux de tête chroniques et les douleurs articulaires chroniques. Mais avant de vous lancer dans ce type de traitement doux pour soulager l'arthrose, mieux vaut consulter un orthopédiste pour l'épaule ou toute autre articulation.

Les probiotiques

Par ailleurs, de nombreuses douleurs chroniques touchent le système digestif. En adoptant un régime alimentaire approprié, il est alors possible de réduire, voire supprimer les maux de ventre. Privilégiez donc les aliments anti-inflammatoires et non raffinés.

En complément, pensez aussi aux probiotiques, qui renforceront votre flore intestinale.

L’hypnose

Un autre traitement alternatif est l’hypnose. Y recourir peut aider à apaiser l’organisme et le mental. Selon les causes des douleurs chroniques, il est ainsi possible de les calmer et même de s’en débarrasser.

En pratique, l’hypnose est réalisée par un hypnotiseur professionnel. Mais il est aussi possible de pratiquer l’autohypnose. Si ce genre de technique ésotérique vous tente, pourquoi ne pas essayer ?

Conclusion

Avant de tenter ces méthodes pour éliminer vos douleurs chroniques, demandez l’avis d’un professionnel de santé.