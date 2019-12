L'horaire d'hiver des transports de Laval appliqué dès le 4 janvier

L’horaire d’hiver de la Société de transport de Laval (STL) entrera en vigueur le 4 janvier 2020 avec de nombreuses améliorations apportées à son service régulier d’autobus. Au total, 120 voyages quotidiens ont été ajoutés, principalement les soirs et les fins de semaine. En parallèle, à la suite de l’annonce du report des mesures d’atténuation REM par le MTQ, les lignes qui correspondent avec la gare de train Sainte-Dorothée ont été ajustées afin de s’arrimer avec l’horaire de la ligne exo6 Deux-Montagnes.

Service aux 15 minutes sur le boulevard Notre-Dame/de la Concorde en soirée

Sur les grands axes, la ligne 26, qui assure la liaison entre la gare de train Sainte-Dorothée et le terminus Montmorency, ainsi que la ligne 42 qui assure la correspondance entre le quartier de Saint-François et le centre-ville de Laval, seront encore plus performantes en période hors pointe, les soirs de semaine. Leur fréquence sera dorénavant fixée aux 20 minutes, et ce, de 19 h à 22 h. L’horaire de fin de semaine sera lui aussi bonifié sur ces lignes avec une fréquence de passage aux 20 minutes de 9 h à 18 h.

Par ailleurs, le service de nuit sera aussi amélioré sur la ligne 26 avec une fréquence aux demi-heures de 22 h jusqu’au petit matin. La STL assure également une fréquence aux 10 minutes maximum sur ces circuits en heure de pointe, en matinée et en fin de journée.

Les lignes 37 et 63 ont également été bonifiées avec une fréquence de passage aux 30 minutes de 9 h à 15 h les jours de semaine. La ligne 151 verra sa fréquence augmenter aux 15 minutes durant la même période. De plus, des voyages ont été ajoutés sur les lignes 17, 22, 37, 56, 61, 76, 144 et 902.

« Ces bonifications viennent marquer la première phase de notre Plan d’amélioration du service annoncé à la présentation du Budget 2020 de la Ville de Laval qui vise à adapter l’offre de service aux besoins des Lavallois », affirme Éric Morasse, président du conseil d’administration de la STL. « Cet ambitieux plan vise également à répondre à l’accroissement de la clientèle et aux nouveaux développements résidentiels et commerciaux », ajoute-t-il.

Le détail des changements à l’horaire est disponible sur le site Web.

Changements de quais au terminus Côte-Vertu et Montmorency

En raison du report de la mise en service des mesures d’atténuation du REM au 30 mars 2020, les quais de la STL au terminus Côte-Vertu demeureront les mêmes (quais no 19 et 20) sauf pour la ligne 902 qui a été déplacée au quai no 20.

De plus, l’embarquement de la ligne 70 au terminus Montmorency a été déplacé au quai no 3. Ces changements seront effectifs dès le 4 janvier 2020.

Adapter ses habitudes

Peu importe les conditions, le service de la STL est maintenu 7 jours sur 7, 365 jours par année. En cas de conditions climatiques difficiles, il faut planifier ses déplacements en conséquence et s’attendre à des temps de déplacement plus longs qu’à l’habitude.

Pour tout savoir sur l’état du réseau, communiquer à notre Centre contact clients au 450 688-6520.