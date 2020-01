Alcool au volant: dépasser la limite sans le savoir, le cas de 35% des volontaires

Au cours des deux derniers mois, l'entreprise Alco Prévention Canada, chef de file dans l'alcootest à usage unique, était présent dans plus de 300 partys de bureau. La structure dévoile qu'un peu plus de 30 000 tests ont été effectués lors de ces événements. Près d'un tiers des personnes sur lesquelles ces tests ont été réalisés dépassaient la limite sans le savoir.

À chacun de ces événements, un technicien était sur place pour faire passer un test d’alcoolémie aux volontaires. Plus de 35 % des tests ont révélé que les consommateurs étaient au dessus de la limite légale et fait étonnant, plus de la moitié ne s’en doutait pas.

Sans la présence d’un détecteur d’alcool, ces mêmes consommateurs auraient pris la route. 10 % ont révélé un taux entre 50 et 79 mg/100 ml de sang et 55 % des tests étaient en dessous de 49 mg/ 100 ml de sang.

Les chiffres dévoilés par Alco Prévention Canada viennent confirmer un fait indéniable : mieux vaut se tester avec un alcootest fiable avant de prendre le volant. Une étude faite par Maxime Boivin de l’Université Laval en était venu à une conclusion similaire ou les gens évaluaient très mal leur taux d’alcool. Comme un odomètre évalue la vitesse, un détecteur d’alcool devient un outil indispensable pour l’amélioration de la sécurité routière. Plusieurs campagnes ont lieu un peu partout dans le monde sous le thème "Know before you go".

"On ne peut pas se fier à son seul jugement"

« Les consommateurs sont très surpris des résultats. La plupart du temps, ils dépassent la limite par moins de 30 mg/ 100 ml de sang mais les conséquences sont tout aussi néfastes. Il y a quelques années, les consommateurs dépassaient par beaucoup plus. Il reste évident que l’on ne peut pas se fier à son seul jugement. Les consommateurs doivent utiliser des outils comme des détecteurs d’alcool afin de prendre des décisions raisonnables » de mentionner Stephane Maurais, directeur général chez Alco Prévention Canada. Trop souvent on entend dire '' Je pense que je suis correct...''

Les éthylotests sont maintenant disponibles au Québec un peu partout. En plus de l’Alco-Tube Plus, un test d’alcoolémie à usage unique listé par la Food and Drug Administration (FDA) vendu dans les SAQ, Alco Prévention Canada offre des solutions comme des locations de détecteur d’alcool pour des événements corporatifs et des appareils électroniques à usage personnel entre autres.

Les détecteurs d’alcool numériques répondent aussi à un besoin précis. Ils sont vendus chez Vitro Plus et Docteur du Pare Brise, Vin et Passion ou encore Tanguay Électroniques... « Il n’y a plus aucune raison de prendre la route avec les facultés affaiblies avec toutes les mesures offerts aux consommateurs » a conclu M. Maurais.

Pour davantage d'informations, contacter le 1-888-863-8660 ou visiter le site.