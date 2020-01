La Société nationale du Québec rend hommage à des citoyens d'exception

Pour marquer cette journée du 72e anniversaire du drapeau du Québec, la Société nationale du Québec à Laval a honoré ce matin à l'Hôtel de ville de Laval deux Citoyennes et un Citoyen d'Exception: la comédienne Béatrice Picard, la danseuse et chorégraphe Louise Lecavalier, ainsi que le sculpteur et dessinateur Pierre Dupras.

Lors d'une cérémonie officielle présidée conjointement par Marc Demers, maire de Laval, et Jean Desautels, président de la SNQL, les lauréats ont vu souligner les moments forts de leur carrière et ont reçu des mains de leurs hôtes une plaque commémorative ainsi qu'une broche aux armoiries de la ville avant d'être invités à signer le Livre d'Or de Laval.

Mme Picard et M. Dupras habitent Laval depuis plusieurs années. Mme Lecavalier est native et a grandi dans le quartier Sainte-Dorothée. Leur œuvre contribue depuis plusieurs années au rayonnement de Laval et de la culture québécoise, tant ici qu'à l'étranger.

La cérémonie fut suivie de la levée officielle du drapeau du Québec au mât central de l'Hôtel de Ville, puis d'un exposé de Jean-François Payette, politologue, auteur et Patriote de l'année 2019 à Laval, sur les liens entre notre drapeau et notre culture. Elle s'est terminé par un "verre de l'amitié" offert par la mairie.

La Société nationale du Québec à Laval vise la promotion de la culture québécoise par la langue française, l'histoire et les traditions. Pour plus d'informations sur les activités de la Société nationale du Québec à Laval.