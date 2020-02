Un Café dédié au numérique pour les 13-29 ans sera à Laval ce 5 février

Alors que le numérique est au cœur de la vie des jeunes Québécois, leur acquisition de compétences sont inégales dans un monde en grande transformation technologique. 65% des enfants qui débutent leur parcours scolaire occuperont des emplois qui n’existent pas encore! Dans le cadre du Mois jeunesse numérique, le Printemps numérique organise la tournée provinciale des Cafés numériques, dont un à Laval ce jeudi 5 février, des ateliers d’exploration pour familiariser les jeunes aux dernières technologies avec robots, réalité virtuelle & autres... Tout ceci dans l'objectif d'éviter une fracture numérique entre les régions.

Ce mois de février 2020, le Printemps numérique, soutenu par le Secrétariat à la jeunesse du Québec, lance le Mois numérique Jeunesse, un rendez-vous annuel pour les 13-29 ans portant sur les possibilités transformatives du numérique. Les jeunes, participants à ce premier pilote, pourront s’informer sur les métiers dans les domaines numériques, ainsi que sur les initiatives existantes permettant d’accroître les compétences des jeunes.

85% des emplois de 2030 n'ont pas encore été inventés

Le Mois numérique Jeunesse abordera également une thématique annuelle liée à l’un des enjeux de la Charte du citoyen à l'ère du numérique, développée en collaboration avec la Commission Éthique Science Technologie. En 2020, le thème sera : la liberté d’expression et la qualité de l’information. Pendant le Mois, le Printemps numérique déploiera aussi des Cafés numériques, une série d'événements gratuits d’exploration de la technologie à Laval le jeudi 5 février au Collège Montmorency de 10h30 à 14h30.

Les jeunes doivent prendre leur place dans la transformation numérique du Québec, dans un monde en grande transformation technologique. Les statistiques récentes sont explicites:

● 85% des emplois qui existeront en 2030 n'ont pas encore été inventés [ Institute for the Future - 2017];

● Le Québec aura besoin de 45 000 travailleurs en informatique d’ici 2021 dans toutes les industries, pour atteindre 336 200 travailleurs [ Conseil des technologies de l'information et des communications - avril 2017];

● La demande pour des talents qualifiés en numérique au Canada Atteindra 305 000 d’ici 2023, pour un total de plus de 2 millions de travailleurs dans l’économie numérique [Conseil des technologies de l’information et des communications - octobre 2019].