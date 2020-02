Espace MC2: le projet sera piloté par les élèves de l'école secondaire Horizon Jeunesse

Les élèves de l'école secondaire Horizon Jeunesse ont lancé officiellement le projet Espace MC2, le 29 janvier dernier. Ce projet leur permet d’expérimenter les différentes facettes relatives à une entreprise du domaine de l’alimentation comme la vente, la cuisine et les notions d’hygiène et de salubrité.

De la cuisine à la mise en vente, les élèves pilotent ce projet avec méticulosité. Espace MC2 est un comptoir de vente alimentaire permettant aux élèves de l’école de profiter de délicieux repas cuisinés par leurs pairs.

112 élèves impliqués au total

Ce projet regroupe 52 élèves du Parcours de formation axée sur l’emploi (PFAE) ayant un trouble du langage, 40 élèves du PFAE ayant un trouble du spectre de l’autisme et 20 jeunes du Programme de préparation au diplôme d’études professionnelles (PREDEP) de l’école Horizon Jeunesse. Cette initiative est possible grâce à la collaboration d’un groupe du PFAE du Centre de qualification professionnelle et d’entrepreneuriat de Laval (CQPEL) ainsi qu’un groupe PREDEP de l’école secondaire Mont‐de‐La Salle.

Le volet pédagogique de ce projet permet de répondre aux visées des compétences d’insertion professionnelle et personnelle de ces programmes, car l’entièreté de ces espaces est gérée par les élèves, en passant de la production des aliments à la mise en marché, tout en respectant les normes de salubrité. Leur implication est considérée comme un stage en milieu professionnel, à raison de trois jours par semaine.