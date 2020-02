La Fondation du Collège Montmorency remet 10 000 $ en bourses de persévérance

Ce mardi avait lieu la Cérémonie des bourses de persévérance de la Fondation du Collège Montmorency. Pour cette 7e édition, 20 lauréats se sont partagés 10 000 $ en bourses d’études.

Grâce à la collaboration de la Fondation Croire en son rêve et du Fonds Adélard-Desrosiers, la Fondation a remis, à chacun des 20 étudiants ayant fait preuve de persévérance durant leur passage au Collège Montmorency, une bourse de 500 $ pour les encourager à poursuivre leurs études. C'était surtout une occasion de reconnaître les efforts qu’ils ont déployés dans l’adversité au cours des dernières années.

L’entreprise Druide informatique a permis à chaque étudiant de repartir avec un exemplaire d’Antidote 10, la dernière édition de ce logiciel d’aide à la rédaction. Un cadeau assurément utile pour la poursuite de leur parcours scolaire et professionnel. Loveline est l'une des boursières de persévérance et étudiante au programme de Gestion d’un établissement de restaurant au Collège Montmorency. Elle témoigne:

« Le fait d’obtenir cette bourse m’incite à poursuivre mes études et à persévérer. Mon parcours scolaire me demande beaucoup d’énergie et de ténacité. Je dois travailler plus que la moyenne des gens pour réussir et je constate que mes efforts sont récompensés. Encore merci à la Fondation. »