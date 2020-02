Transports: pendant la relâche, gratuité à la STL

Pour la relâche scolaire, qui se déroulera à Laval du 29 février au 8 mars prochain, la Société de transport de Laval (STL) permettra d’épargner quelques dollars afin de mieux profiter de ces précieux jours de congé en famille.

Navette gratuite au centre-ville pendant la relâche scolaire

La ligne 360, qui fait la boucle autour du centre-ville de Laval, offre le transport gratuit, à volonté, tous les jours de la relâche du 29 février au 8 mars inclusivement. Aucune condition ne s’applique, aucune inscription n'est nécessaire. Pour une séance de magasinage au Carrefour Laval, pour une activité surprenante au Centropolis ou pour un souper en famille, tout le monde est le bienvenu. Départs toutes les 20 minutes à partir du quai no 8 au terminus Montmorency.

> La navette 360 est en service à l’année tous les weekends et jours fériés.

Gratuité pour les enfants

Durant toute la semaine, les enfants de 11 ans et moins peuvent voyager gratuitement sur tout le réseau régulier de la STL lorsqu’ils sont accompagnés d’un adulte détenteur d’un titre valide de la STL (y compris le titre Horizon 65+ et le paiement à bord en argent comptant ou par carte de crédit. Attention, la limite est de cinq enfants par adulte admissible. Certaines conditions s’appliquent). Cette offre est également en vigueur à l’année tous les weekends et jours fériés.

Pour obtenir l’horaire de votre bus en temps réel en tout temps, envoyez un texto au 511785 en écrivant le numéro à 5 chiffres visible sur le panneau d’arrêt. Cette information est également disponible via notre système téléphonique automatisé au 450 686-1000.