Pluie et neige à venir : les équipes de déneigement en action

Environnement Canada prévoit que de ce soir à demain soir, Laval pourrait recevoir de 20 à 30 cm de neige. Ces précipitations amèneront à la 6e opération de soufflage de la saison.

Les équipes seront à pied d’œuvre dès cet après-midi pour s’assurer que les voies de circulation et les trottoirs demeurent sécuritaires. Afin de faciliter le déneigement des trottoirs et de permettre aux piétons d’y circuler librement et en toute sécurité, la Ville demande aux citoyens et aux déneigeurs privés d’éviter d’y déposer de la neige.

Faciliter les opérations de déneigement

Stationnez votre véhicule à 30 cm de la bordure de trottoirs, ce qui permet également de diminuer les risques que celui-ci soit endommagé;

Pelletez la neige sur votre terrain plutôt que sur les trottoirs;

Les jours de collectes, évitez de placer vos bacs et poubelles sur la voie publique;

Respectez la signalisation.

La progression des opérations de déneigement à Laval est accessible en ligne. La page Internet comporte également.