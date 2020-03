Le déménagement commercial à Laval

Le déménagement commercial signifie le changement de local d’une entreprise, d’une boutique ou d’un centre de services. Il inclut principalement tout ce qui n’est pas résidentiel ou gouvernemental. Plusieurs enjeux apparaissent lors d’un déménagement commercial : le nouveau secteur choisi sera-t-il profitable? Les nouveaux clients seront-ils au rendez-vous? Les anciens clients resteront-ils fidèles? Souvent, les nouveaux locaux seront plus grands, donc les coûts d’entretien plus élevé.

Pourquoi déménager son entreprise à Laval?

La ville de Laval est une ville en pleine expansion. Le déménagement commercial y est très fréquent, car il s’agit d’un carrefour effervescent pour les entreprises. La population y est nombreuse et la demande est forte pour des commerces de proximité. Aussi, la promiscuité avec Montréal est un avantage : de nombreux citadins se déplacent à Laval, par exemple durant la fin de semaine, pour aller magasiner. Les entrepreneurs qui s’y installent bénéficient donc de la proximité de la métropole sans avoir à payer les coûts faramineux de la location ou de l’achat de locaux directement sur l’île : le meilleur des deux mondes. Un autre avantage est la présence, surtout en période estivale, de nombreux touristes dans la région. En effet, la présence d’attraits touristiques importants vous amènera de nouveaux clients.

La ville de Laval possède un service de développement économique qui accompagne les entrepreneurs dans leur projet, en plus de leur offrir un service d’aide au recrutement d’employés étrangers. Informez-vous des fonds d’aide aux entrepreneurs existant : peut-être pourriez-vous bénéficier d’une aide financière pour planifier votre déménagement ou pour démarrer votre nouveau projet. La présence de parcs industriels offre également un avantage à Laval, car des entreprises commerciales de type usines peuvent y déménager.

À qui faire appel pour son déménagement commercial à Laval?

Comme de nombreuses villes, Laval offre une large variété d’options de déménageurs professionnels pour vous aider lors de votre déménagement commercial. Plusieurs offrent des prix avantageux et des dates flexibles pour vous accommoder, en plus d’avoir plusieurs formules différentes selon vos besoins.

Pour choisir votre déménageur, certains critères sont à respecter. Assurez-vous d’abord que l’entreprise que vous choisissez offre une assurance pour d’éventuels bris de vos biens lors du déménagement. Aussi, les professionnels choisis devraient avoir l’équipement nécessaire pour effectuer un déménagement commercial de qualité : des chariots, des diables, des couvertures pour ne rien égratigner, du papier-bulles protecteur, etc. Pour éviter de devoir faire appel à vos employés pour emballer les meubles et les produits, optez pour une entreprise de déménagement offrant l’emballage intégral des biens à transporter. Ils vous fourniront du même coup des boîtes et du matériel de qualité pour bien emballer vos objets et vos meubles. Il est possible que les professionnels vous facturent les coûts de ce matériel.

Pour vous éviter un véritable casse-tête lors de votre arrivée à votre nouveau local, optez pour une entreprise offrant également la mise en place des objets à l’endroit que vous aurez prévu. Assurez-vous qu’il est bien indiqué dans le contrat que les déménageurs doivent remonter les meubles qui ont été démontés pour le transport.