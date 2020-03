3 idées d’aménagement de jardin contemporain

Le jardin contemporain adopte un style aux lignes droites et épurées. Les espaces sont bien délimités et dédiés soit à la végétation soit au dallage, gravier et autres pierres décoratives ou encore aux plans d’eau. Nos idées pour aménager le vôtre.

1) Aménager des aires de plantation

La végétation, fleurs, arbustes, arbres, sont délimités par des bordures. A vous de choisir vos matériaux. Ils peuvent être en pierre ou en béton mais aussi en métal dans un style plus industriel pour trancher avec la nature. N’oubliez pas, les lignes sont droites, le végétal peut même se décliner en des formes géométriques. Superposez de petites haies en variant les hauteurs et cassez le rythme avec des buis taillés en boule, un peu à la française.

Composez un mur végétal côté terrasse, il optimise l’espace et offre au regard une belle verdure reposante. Misez sur les plantes grasses, vous aurez moins besoin de les arroser.Vous pouvez utiliser des palettes récupérées chez des commerçants ou un bout de grillage à fixer au mur sur lequel vous accrocherez plein de plantes en pots (en terre, métal ou verre).

2) Organiser des allées

Si votre jardin est déjà verdoyant, installez des allées pour donner plus de cachet à votre espace extérieur. Elles peuvent marier plusieurs matériaux : du bois ou des briques rouges pour rompre le rythme, du gravier, des fleurs en béton… Composez un parterre avec des pierres décoratives, des carreaux de terre cuite et des bordures en briques, un trio gagnant. En déco, les éléments fonctionnent toujours par trois ! Il n’est pas nécessaire qu’elles soient parfaitement rectilignes, elles peuvent s’arrondir au détour d’un buisson.

3) Implanter un plan d’eau

Nul besoin d’un grand espace pour installer un plan d’eau qui vous rafraîchira en été. Bassin, fontaine, cascade, l’eau dans un jardin a des vertus sur la santé grâce à ses effets ionisants. Il vous est tout à fait possible de créer vous-même un mini bassin aquatique à l’aide d’un récipient, de plantes aquatiques et de quelques cailloux. Pour une inspiration très moderne, optez pour un récipient en acier corten, très résistant aux intempéries. Si en revanche vous avez une belle surface, aménagez un bassin rectangulaire en béton où vous planterez du papyrus et des nénuphars.

Vous n’avez pas la main verte ? Faites appel à un paysagiste, il composera l’architecture de votre espace extérieur et s’occupera des plantations.