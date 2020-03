5 astuces pour lutter contre la perte de mémoire

Perte de mémoire, perte de concentration, avec l’âge, nous y sommes tous exposés ! Même si les oublis sont temporaires, ils peuvent devenir très gênants, sans compter que les maladies neurodégénératives s’installent des années avant leur survenue. Mais il n’y a pas de fatalité ! Avec un peu de discipline, il est tout à fait possible de modifier le cours du temps. Voici donc quelques astuces pour booster notre cerveau !

1) Prendre des cours de chant

Les bienfaits du chant sur la mémoire ont été mesurés par des chercheurs. Outre le fait qu’il permet de réduire les douleurs, le chant améliore les capacités cognitives des personnes atteintes de troubles de la mémoire. Il stimule la mémoire à court et à long terme, la planification et l’attention. S’inscrire à un cours de chant à Montréal est donc une véritable thérapie à mettre en œuvre le plus tôt possible. Sans compter le plaisir que vous en retirerez.

2) Marcher

Trente minutes de marche rapide par jour a des répercussions sur la structure de notre cerveau,, c’est prouvé. Elle favorise le débit sanguin et la densification de la matière grise. Du coup, elle stimule la création de nouvelles interconnexions entre les neurones, d’où un fonctionnement du cerveau plus rapide. C’est plus efficace si vous marchez depuis plusieurs années, mais ça marche quand même si vous êtes assidu.

3) Boire du thé vert

Le thé vert est excellent pour le cerveau, il a des vertus antioxydantes. Deux tasses par jour contribuent ainsi à prévenir les troubles de la mémoire et améliorer les performances cérébrales. Ses effets étant limités à court terme, là encore il faut être assidu.

4) Entraîner sa mémoire quotidiennement

Les activités intellectuelles telles que la lecture, l’écriture, les jeux de logique, les jeux de société, les mots-croisés, la mémorisation pure (apprendre des numéros de téléphone, sa liste de courses, des poèmes ou des chansons…) font fonctionner notre cerveau et développent la mémoire.

5) Privilégier les aliments riches en vitamine B

La qualité de l’alimentation joue un rôle capital sur le fonctionnement de notre cerveau. Les sucres lents (riz, pâtes, pain) sont indispensables pour lui fournir l’énergie nécessaire ainsi que les aliments riches en vitamine B qui optimisent les connexions entre les neurones. Manger des légumes verts, des céréales entières, des abats et des fruits secs est la bonne attitude pour booster la mémoire.