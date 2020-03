L’Hôpital de la Cité-de-la-Santé, prêt pour accueillir des patients infectés

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval informe la population que l’Hôpital de la Cité-de-la-Santé a pris les dispositions nécessaires pour accueillir les patients infectés par la COVID-19.

Depuis plusieurs semaines, de nombreuses équipes du CISSS de Laval travaillent en collaboration avec les partenaires du réseau de la santé et des services sociaux afin d’organiser des unités de soins isolées pour faire face à cette pandémie. D’autres unités demeureront en opération pour assurer une qualité de soins pour la population ayant d’autres problèmes de santé.

Où consulter en cas d’urgence mineure?

En cas d’urgence mineure, les personnes peuvent réserver une plage horaire à l’une des six super-cliniques à Laval. Pour prendre un rendez-vous en ligne, consultez le site Rendez-vous santé Québec au : www.rvsq.gouv.qc.ca.

Les adresses et les heures d’ouverture des cliniques médicales, des GMF et des super-cliniques sont disponibles sur le site Web du CISSS de Laval au : www.lavalensante.com

Il est également possible de se référer à la section dédiée à la COVID-19 du site internet du Gouvernement du Québec (Québec.ca) pour en savoir plus.

Rappel des mesures de prévention

Le CISSS de Laval tient à rappeler à la population que les mesures de prévention mises de l’avant sont les meilleures façons pour éviter la propagation de la COVID-19. Il est important de :

procéder à l’hygiène des mains de 15 à 20 secondes;

pratiquer une bonne étiquette respiratoire :

- se couvrir la bouche et le nez avec le bras pendant la toux et les éternuements ou avec un papier mouchoir et de jeter ce dernier rapidement dans une poubelle;

- se laver les mains après un contact avec des sécrétions respiratoires en utilisant du savon et de l'eau ou un désinfectant pour les mains à base d'alcool;

- respecter les consignes émises par le gouvernement.

Pour tous renseignements, le CISSS de Laval a un compte Twitter: @cissslaval