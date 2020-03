COVID-19 : Comment éviter l’ennui lorsque l’on est en isolement

En ces temps de pandémie, plusieurs d’entre nous sont contraints de rester à la maison. À première vue, rester chez soi peut sembler agréable, mais au bout d’un moment, l’isolement peut vite devenir ennuyant.

Nous avons l’habitude d’être constamment occupés et souvent très pressés, alors cette soudaine accalmie peut être extrêmement déstabilisante et nous sortir de notre zone de confort. Comment éviter l’ennui lorsqu’on doit rester confiné à l’intérieur ?

Comment s’occuper en minimisant les contacts sociaux ? Nous vous proposons ici quelques suggestions pour vous divertir.

Tout d’abord, vous pouvez certainement vous adonner à la lecture. La lecture est à la fois un divertissement et une des meilleures façons d’acquérir de nouvelles connaissances. Le problème, c’est que les bibliothèques du Québec sont fermées en ce moment. Si vous n’avez pas de livres à la portée de la main, Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) vous offre la possibilité d’emprunter des livres numériques virtuellement sans avoir à vous présenter sur place. Les articles en ligne et les blogues sont une autre option, mais, à l’ère des fausses nouvelles, nous vous invitons à rester vigilants et à vérifier vos sources.

Les jeux vidéo sont aussi un excellent moyen de se tenir occupé. Pour les joueurs réguliers, vous pouvez toujours vous procurer un nouveau jeu pour votre console en achetant en ligne. Pour les autres, le Web met à votre disposition des possibilités infinies. Des jeux vintages comme Super Mario jusqu’aux casinos en ligne des plus sophistiqués, vous avez l’embarras du choix.

L’industrie des jeux en ligne croît à la même vitesse que les nouvelles technologies, ce qui permet aux joueurs de vivre des expériences très agréables. Environnement interactif, magnifique conception graphique, croupier en direct, bonus et tarifs avantageux, vous pourrez vous distraire tout en vous enrichissant… si vous êtes chanceux ! Vous trouverez ici une liste des meilleurs casinos en ligne au Canada.

L’isolement peut être un bon moment pour vous mettre en forme et faire du sport. Le printemps commence à montrer le bout du nez et avec le soleil qui fait progressivement son retour, c’est le temps de faire un peu de plein air comme aller promener son chien, faire une promenade au parc ou, pour les plus sportifs, faire un peu de jogging. Vous garderez ainsi votre esprit occupé tout en améliorant votre forme physique.

De plus, il est encore temps de faire du ski de fond ou de la raquette dans certaines régions du Québec. Profitez-en, le confinement ne vous empêche pas de sortir. Êtes-vous plutôt du genre à fréquenter la salle de sport ? Entraînez- vous désormais à la maison. Vérifiez sur le site Web de votre salle de sport, certains centres offrent des entraînements virtuels.

Amateurs d’arts et de culture vous y trouverez également votre compte. Avez déjà visité un musée dans le confort de votre salon ? C’est le moment idéal ! Vous pouvez désormais déambuler virtuellement dans plusieurs musées de renom internationaux.

Le musée d’Orsay de Paris, le British Museum de Londres et la National Gallery of Art de Washington ne sont que quelques exemples. Du côté des musées de chez nous, consultez le site de la Société des musées du Québec pour connaître les choix qui s’offrent à vous. L’Orchestre symphonique de Montréal (OSM) diffusera également des concerts en ligne les lundis, mercredis et vendredis. Surveillez la programmation sur son site.

Pourquoi ne pas en profiter pour bonifier votre répertoire culinaire ? Habituellement, le temps presse tellement que plusieurs d’entre vous n’avez même pas le temps de cuisiner. Le confinement est l’occasion idéale pour sortir nos livres de recettes ou encore laisser libre cours à notre imagination ! Surprenez votre conjoint ou votre conjointe avec de nouveaux plats.

N’oubliez pas de doubler les recettes et de congeler les restes. Votre isolement ne durera pas éternellement et vous serez ravis d’avoir des lunchs déjà prêts pour le travail ou les enfants.

En fin de compte, bien que cette situation ne soit agréable pour personne, nous devons voir le bon côté des choses : c’est une occasion en or pour sortir de notre routine et faire toutes ces petites choses que nous n’avons jamais le temps de faire. Que ce soit entamer notre grand ménage du printemps, passer plus de temps avec les enfants ou finir un bon roman, il y a une multitude d’activités que nous pouvons faire chez nous. Il s’agit seulement de s’informer, d’explorer les possibilités et surtout, d’en profiter.