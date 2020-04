Deux centres d’hébergement de Laval sont touchés par le virus

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval souhaite informer la population sur la situation dans les centres d’hébergement.

Tout d’abord, au Centre d’hébergement Sainte-Dorothée, il y a présentement 15 personnes testées positives à la COVID-19. On compte malheureusement trois décès de résidents. En ce qui concerne le Centre d’hébergement La Pinière, il y a 9 personnes atteintes, dont une personne décédée.

Tout le personnel du CISSS de Laval tient à transmettre ses sincères condoléances aux familles touchées par ces décès.

Mesures de prévention et de protection

Toutes les mesures recommandées par l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) sont appliquées dans les centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) de Laval. Elles permettent d'éviter la propagation du virus et soutiennent le personnel pour qu’il puisse continuer à offrir des soins et services de qualité en portant les équipements de protection requis dans ce genre de situation.

Lorsqu’un cas de la COVID-19 est confirmé dans un CHSLD, le CISSS de Laval déploie tous les efforts nécessaires pour intervenir rapidement, pour limiter la propagation et pour protéger les personnes vulnérables ainsi que les employés. Les équipes de prévention et contrôle des infections; du programme de soutien à l’autonomie aux personnes âgées, de la santé publique et des ressources humaines se mobilisent alors pour épauler le personnel et les usagers.

Visites suspendues dans les CHSLD

On rappelle que, conformément aux directives du gouvernement, toutes les visites sont suspendues dans ces établissements et les personnes qui y résident doivent s’isoler et éviter les sorties non essentielles.

Total des personnes atteintes de la COVID-19

En ce moment, à Laval, il y a 272 cas au total. La répartition est égale entre les hommes et les femmes. Pour ce qui est de la répartition géographique, les cas sont répartis sur l’ensemble du territoire, bien sûr avec un nombre plus élevé de cas là où la densité de la population est plus grande.

Le CISSS de Laval remercie la population pour sa précieuse collaboration et rappelle qu’en raison de la confidentialité des dossiers, aucune information ne pourra être transmise sur l’identité des personnes touchées.