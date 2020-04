Des entreprises de la Cité de la Biotech engagées dans la lutte contre la COVID-19

D es efforts sont présentement fournis par 13 entreprises situées sur son territoire qui se joignent à la communauté scientifique mondiale pour lutter contre la pandémie de COVID-19.

« En ces temps difficiles, chacun de nous est appelé à contribuer de toutes les façons possibles aux défis posés par la pandémie, rappelle Stéphane Boyer, vice-président du comité exécutif et responsable des dossiers du développement économique. Laval est reconnue comme leader en biotechnologie depuis plusieurs années. Aujourd’hui plus que jamais, nos scientifiques et entrepreneurs se surpassent dans la recherche de solutions innovantes et concrètes pour préserver la santé des citoyens d’ici et d’ailleurs. »

Six entreprises en incubation au Centre québécois d'innovation en biotechnologie

Les 13 entreprises de la Cité de la Biotech proviennent de différents secteurs du domaine biopharmaceutique. Ce sont des entreprises de toutes tailles, des compagnies internationales bien établies jusqu’aux start ups, dont certaines sont en incubation au Centre québécois d’innovation en biotechnologie (CQIB).

« Nous sommes particulièrement fiers que six entreprises de notre incubateur soient engagées dans la lutte contre la COVID-19, et ce, grâce au maintien des opérations du CQIB et à l'engagement de nos employés », souligne Perry Niro, directeur général du CQIB.

Voici un aperçu des projets menés par les 13 entreprises présentes à Laval :

Nexelis est un laboratoire de référence des projets financés par la Fondation Bill et Melinda Gates. L’entreprise collabore au développement de vaccins et de traitements antiviraux.

Corealis Pharma produit des lots de formulations orales pour antiviraux en vue des essais cliniques de différents clients à l’échelle internationale.

Altasciences poursuit ses recherches pour la compagnie Roivant Sciences sur le gimsilumab, un traitement qui pourrait prévenir ou freiner le développement du syndrome respiratoire aigu associé à la COVID-19. La phase 1 de l’étude clinique est complétée.

Biodextris développe une technologie en licence exclusive de GlaxoSmithKline pour l’administration d’un vaccin nasal ayant démontré une activité face au coronavirus au stade préclinique.

Roche Diagnostics fournit des instruments de diagnostic et des tests de dépistage du virus.

Bausch Health offre des médicaments et d’autres produits liés à la santé aux organisations internationales en guise de contribution à la lutte contre la COVID-19.

Servier Canada donne 100 000 masques aux professionnels de la santé en première ligne grâce à une collaboration avec Médicaments novateurs Canada.

ILS Pharma offrira sous peu un test rapide de détection du virus.

Ovensa travaille sur des médicaments freinant l'infection virale et les lésions de fibrose pulmonaire induite par l'hypoxie (manque d’apport en oxygène aux tissus), une complication possible de la COVID-19.

Oligo Medic et Smart Medicines GMP ont adapté leur production pour fabriquer du gel désinfectant.

Glycovax Pharma développe une technologie d'inhibiteurs d'adhésion bactérienne et virale.

Inixium dirige sa recherche sur des molécules inhibitrices de la réplication du virus.