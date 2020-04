COVID-19: Un centre temporaire d’accueil a ouvert ses portes Boulevard Lévesque

Un centre temporaire d’accueil a ouvert samedi, au 3550, boulevard Lévesque Ouest à Laval.

Ce site héberge des usagers diagnostiqués positifs à la COVID-19 qui résident dans une ressource d’hébergement de la région. En raison de leur diagnostic positif au coronavirus, une convalescence et un isolement dans leurs installations habituelles engendreraient de trop grands risques de contagion pour les autres usagers.

Une capacité d'accueil de 21 usagers

Ces patients, qui ne sont pas des personnes âgées, ne nécessitent pas de soins de santé particuliers. Si leur condition venait à se détériorer et que des soins supplémentaires devenaient nécessaires, ils seront transférés vers l’Hôpital de la Cité-de-la-Santé.

Au maximum de sa capacité, ce centre peut héberger 21 usagers. Conformément aux directives du gouvernement, toutes les visites sont interdites dans cet établissement et les personnes qui y sont hébergées doivent s’isoler et éviter les sorties non essentielles.

Le CISSS de Laval a rappelé qu’en raison de la confidentialité des dossiers, aucune information ne pourra être transmise sur l’identité des personnes.