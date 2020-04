COVID-19 : Laval compte 2 711 cas

Hier soir, le bilan des cas de COVID-19 livré par le CISSS de Laval atteignait 2 711 personnes atteintes par le virus. Cela représente 614 personnes atteintes pour 100 000 habitants.

Sur ces 2 711 cas à Laval, malheureusement, 231 personnes sont décédées; 105 personnes sont hospitalisées, dont 16 personnes aux soins intensifs. Sur tous ces cas, 389 sont des employés du CISSS de Laval.

Par ailleurs, 751 personnes se sont rétablies.

Voici la répartition des cas à Laval, par secteur :

- Secteur 1, Duvernay, Saint-François et Saint-Vincent-de-Paul: 448 cas.

- Secteur 2, Pont-Viau, Renaud-Coursol et Laval-des-Rapides: 350 cas.

- Secteur 3, Chomedey, 331 cas.

- Secteur 4, Sainte-Dorothée, Laval-Ouest, Les Îles-Laval et Fabreville-Ouest: 232 cas.

- Secteur 5, Fabreville-Est et Sainte-Rose: 255 cas.

- Secteur 6, Vimont et Auteuil: 317 cas.

Les données par secteur excluent les cas survenus dans les milieux fermés (CHSLD et résidences pour personnes âgées). Par ailleurs, les données présentées sont calculées en fonction du lieu de résidence. À Laval, il y a 17 cas pour lesquels il a été impossible de le déterminer.

La situation en CHSLD

Dimanche 26 avril, le CHSLD Sainte-Dorothée comptait 188 cas confirmés et 78 décès. Le CHSLD Fernand-Larocque en est à 70 cas et 20 décès. Celui de La Pinière recense pour sa part 65 cas et 37 décès et celui d'Idola-Saint-Jean, toujours quatre cas et deux décès, des chiffres qui n'ont pas bougée depuis mercredi.