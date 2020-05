COVID-19 : Laval compte 81 nouveaux cas

Hier soir, le bilan des cas de COVID-19 livré par le CISSS de Laval atteignait 3 163 personnes atteintes par le virus, soit 81 nouveaux cas par rapport à la veille. Cela représente 714 personnes atteintes pour 100 000 habitants. Le Québec faisait état de 27 538 cas jeudi soir, ce qui fait de Laval le troisième "point chaud" du nombre de cas, après la Ville de Montréal et la région de la Montérégie.

Sur ces 3 163 cas à Laval, malheureusement, 291 personnes sont décédées (onze personnes en plus); 104 personnes sont hospitalisées, dont 20 personnes aux soins intensifs. Sur tous ces cas, 379* sont des employés du CISSS de Laval.

Par ailleurs, 1 037 personnes se sont rétablies.

Voici la répartition des cas à Laval, par secteur :

- Secteur 1, Duvernay, Saint-François et Saint-Vincent-de-Paul: 512 cas, soit 12 en plus que la veille.

- Secteur 2, Pont-Viau, Renaud-Coursol et Laval-des-Rapides: 414 cas, soit sept en plus.

- Secteur 3, Chomedey, 360 cas, soit sept en plus.

- Secteur 4, Sainte-Dorothée, Laval-Ouest, Les Îles-Laval et Fabreville-Ouest: 269 cas, soit huit cas en plus.

- Secteur 5, Fabreville-Est et Sainte-Rose: 326 cas, soit 10 en plus.

- Secteur 6, Vimont et Auteuil: 369 cas, soit 13 en plus.

Les données par secteur excluent les cas survenus dans les milieux fermés (CHSLD et résidences pour personnes âgées). Par ailleurs, les données présentées sont calculées en fonction du lieu de résidence. À Laval, il y a désormais 25 cas pour lesquels il a été impossible de le déterminer.

La situation en CHSLD

Ce jeudi 30 avril au soir, le CHSLD Sainte-Dorothée comptait 193 cas confirmés et 88 décès (trois en plus). Le CHSLD Fernand-Larocque en est à 70 cas et 22 décès (deux en plus). Celui de La Pinière recense pour sa part toujours 64 cas et 37 décès et celui d'Idola-Saint-Jean, sept cas (un de plus que la veille) et deux décès. Le CHSLD Sainte-Rose compte trois cas et un décès.

* Des doublons ayant été corrigés, le nombre total d'employés positifs a été revu à la baisse.