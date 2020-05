Transports : la STL bonifie son offre de service dès le 9 mai

La Société de transport de Laval (STL) avise sa clientèle que ses horaires seront ajustés à compter du samedi 9 mai. Ces changements sont apportés pour répondre à l’accroissement potentiel de l’achalandage en raison de la réouverture des commerces et de plusieurs secteurs de l’économie annoncée par le gouvernement du Québec.



Le service d’autobus sera donc accru aux heures de pointe du matin et la fréquence augmentée tout au long de la journée. Avec cette bonification, la STL souhaite offrir un service sécuritaire et adapté aux besoins de la population lavalloise. La Société rappelle à ses clients de privilégier le télétravail quand cela est possible ou encore de planifier leurs déplacements hors des heures de pointe afin de favoriser la distanciation physique.



Ce nouvel horaire a été planifié pour faciliter la correspondance avec les autres modes de transport, soit les lignes de train de banlieue et le métro. à cet effet, les horaires des lignes d’autobus de la STL desservant la gare Sainte-Dorothée seront ajustés en fonction des horaires de la navette ferroviaire mise en place pour la reprise des travaux du REM et la fermeture du tunnel Mont-Royal le 11 mai prochain.



Horaires à jour et en temps réel



En raison de cette situation exceptionnelle, les horaires imprimés ne sont pas disponibles. Les nouveaux horaires seront disponibles au STLaval.ca dès aujourd'hui, jeudi 7 mai, et la STL invite sa clientèle à se référer à l’un des outils suivants :



* Visiter le site Web de la STL : https://www.stl.lav al.qc.ca/fr/horaires-et-trajet s/autobus/stl/

* Envoyer un texto au 511785 et en écrivant le numéro d’arrêt indiqué sur le panneau (en bas à gauche) pour obtenir l’heure des prochains passages en temps réel

* Appeler le Centre contact clients au 450 688-6520



Pour votre sécurité, celle du chauffeur et des autres passagers :



* Ne prenez pas l’autobus si votre déplacement n’est pas essentiel.

* N’embarquez pas si vous présentez des symptômes du Coronavirus. Se référer au site suivant: https://www.quebec .ca/sante/problemes-de-sante/ a-z/informations-generales- sur-le-coronavirus/#c46469> (fièvre, apparition ou aggravation d'une toux, difficultés respiratoires, perte soudaine d'odorat sans congestion nasale - avec ou sans perte de goût).

* Ne mangez pas à bord des autobus et rapportez tout déchet.



* Si vous devez prendre l'autobus :

* portez un couvre-visage pour protéger les autres, tel que recommandé par les autorités en santé publique.

* évitez de voyager aux heures de pointes si ce n'est pas nécessaire.

* Montez et débarquez par la porte arrière de l’autobus à moins d’être une personne à mobilité réduite, auquel cas vous pouvez monter à l’avant en suivant les consignes du chauffeur.

* Respectez la zone de protection du chauffeur.

* Appliquez les consignes sanitaires (accessible via le site suivant : https://www.quebec. ca/sante/problemes-de-sante/a- z/informations-generales-sur-l e-coronavirus/#c53182) édictées par les autorités en santé publique.

* Ayez sur vous un titre de transport valable. (https://www.stl.laval. qc.ca/fr/tarification/points-d e-vente/) même si vous ne pouvez le valider à l’avant.