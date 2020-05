CNESST: Une trousse pour les travailleurs dans les secteurs de loisir, de sport et de plein air

En vue de la reprise graduelle des activités de loisir, de sport et de plein air à compter du 20 mai, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) rend disponibles des outils pour appuyer spécifiquement les acteurs de ces secteurs dans leur prise en charge de la santé et la sécurité du travail dans le contexte de la COVID-19.

L’objectif : soutenir ces secteurs dans la mise en place des mesures de prévention appropriées et s’assurer que leurs activités puissent reprendre dans les conditions les plus sûres et les plus saines possibles. Conçus spécifiquement pour ces secteurs, un guide virtuel de normes sanitaires COVID-19, une affiche de même qu’une liste de vérifications quotidiennes peuvent être téléchargés dès maintenant sur le site Web de la CNESST.

La Trousse COVID-19, une « réponse concrète » aux préoccupation des employeurs

« Il est essentiel que les Québécois et les Québécoises, en particulier les enfants, puissent renouer avec les activités physiques, sportives, de loisir et de plein air qui leur ont bien manqué, appuie Isabelle Charest, ministre déléguée à l’Éducation. Je tiens à remercier les intervenants des secteurs qui contribuent, par leurs efforts, à garantir une reprise agréable et sécuritaire pour toutes et tous »

Ces outils font partie de la Trousse COVID-19 élaborée par la CNESST de concert avec la Direction générale de la santé publique (DGSP), l’Institut national de santé publique du Québec et le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. La trousse offre une « réponse concrète » aux préoccupations des employeurs et des travailleurs quant aux mesures de prévention à mettre en place pour éviter la propagation du virus.



« Les outils de la CNESST vont permettre aux travailleurs et aux employeurs de ces secteurs de se remettre en action en toute sécurité, tout en s’assurant que les Québécois et les Québécoises reprennent une vie plus active en maintenant de bonnes habitudes sanitaires », témoigne Jean Boulet, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie.

« En rassurant les travailleurs, en répondant à leurs questions et en les aidant à se protéger et à protéger la clientèle, ces outils pratiques permettent d'agir en prévention de manière concrète, souligne Manuelle Oudar, présidente du conseil d’administration et chef de la direction de la CNESST. Je salue d’ailleurs tous les intervenants du milieu, qui ont grandement collaboré à la réalisation de ces outils. »

Le Québec se remet au travail

La trousse d’outils de la CNESST s’inscrit dans la foulée de sa plus récente campagne de sensibilisation intitulée Le Québec se remet au travail. La campagne vise à rappeler l’importance de prendre tous les moyens pour protéger la santé et assurer la sécurité des travailleurs. Employeurs et travailleurs doivent collaborer pour que la reprise graduelle des activités se fasse de manière sécuritaire. Plus que jamais, chacun a un rôle à jouer.

À noter que la trousse sera évolutive et s’adaptera aux mesures et aux recommandations de la DGSP. Les informations qu’elle contient demeurent valides jusqu’à ce que celle-ci déclare la fin de la crise sanitaire.

De plus, l’application mobile Ma Trousse CNESST, qui présente les outils rendus disponibles en lien avec la COVID-19, peut être téléchargée via Google Play ou App Store.

Liens utiles