Éco-Nature accueille Isabelle Labarre, sa nouvelle directrice générale

Éco-Nature - Parc de la Rivière-des-Mille-Îles a annoncé la nomination d’Isabelle Labarre au poste de directrice générale.

« S’il est toujours triste de se séparer d’un membre de notre famille, dans ce cas-ci, Luc Ménard, nous sommes très heureux et fiers d’accueillir Isabelle Labarre. Son expertise en tourisme de nature, ses connaissances des territoires protégés et ses talents de gestionnaire soutiendront à merveille la mission d’Éco-Nature », a déclaré Sophie Rousseau-Loiselle, présidente du conseil d’administration.

Ces dernières années, Isabelle Labarre a occupé plusieurs rôles de direction, notamment pour Laval Innov, l’ESG+ (UQÀM) ainsi que MOOV Média et Tramway, des projets d’affaires personnels. Avec son expérience en planification stratégique, sa compréhension des enjeux liés aux transitions et son ADN d’entrepreneure, Isabelle Labarre arrive au bon moment pour appuyer Éco-Nature à travers les changements qui secouent les entreprises touristiques et le Québec.

Isabelle Labarre connaît bien les enjeux touristiques et particulièrement du tourisme de nature pour avoir œuvré au sein de cette industrie pendant de nombreuses années. Elle a d’abord travaillé pour de grands événements (Festival d’été de Québec, Carrefour international de théâtre).

Elle a par la suite rejoint les rangs de la Sépaq, à titre de première chef de produits pour les parcs nationaux et l’Auberge de montagne des Chic-Chocs, dirigeant par la suite le développement des affaires chez Huttopia Canada.

Luc Ménard quitte l’organisme afin de relever de nouveaux défis professionnels. Il aura dirigé pendant plus de quatre ans les destinées d’Éco-Nature- Parc de la Rivière-des-Mille-Îles. Ces années ont été marquées par plusieurs belles et grandes réalisations. En effet, au cours de cette période, Luc Ménard s’est distingué notamment par la finalisation et l’ouverture du Centre d’exploration, projet couronné par plusieurs reconnaissances, dont le prix Excellence tourisme 2019, volet Initiative en innovation et développement de l’offre.

Il a également piloté la diversification de l’offre, le renouvellement de l’image de marque ainsi que le développement de nouvelles ententes de partenariats. Éco-Nature l'a remercié pour son temps et son implication.