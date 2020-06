Laval en transition organise un grand ramassage de déchets le 14 juin

Ce dimanche 14 juin, Laval en Transition convie les Lavallois-es à un Grand ramassage de déchets, partout à Laval. Dès 10h, les intéressés pourront se regrouper (à deux mètres de distance) dans un lieu ou simplement, de manière individuelle, procéder au ramassage dans leur secteur (rues, boisés, berges, etc.).

En se munissant de sacs-poubelles, de gants et d’autre matériel au choix de chacun, les citoyennes et citoyens peuvent ainsi contribuer à améliorer l’appréciation de leur quartier, tout en donnant un peu d’amour à notre île et à notre Terre.

« Ensemble, les citoyens peuvent avoir un réel impact régénératif sur nos écosystèmes et notre communauté », explique la direction de Laval en transition. Les citoyens peuvent s’inscrire via l’événement Facebook. Tout le monde est invité à partager les photos de leur récolte sur la page Facebook de Laval en Transition.

Initié par des citoyennes et citoyens au printemps 2019, Laval en transition est mouvement citoyen indépendant et non-partisan qui sensibilise, rassemble et outille les Lavallois-es pour développer des initiatives locales écoresponsables, solidaires et conviviales visant la transition écologique, économique et énergétique et rendant la communauté plus résiliente.