COVID-19: réouverture graduelle des neuf bibliothèques de Laval

La Ville de Laval a annoncé hier soir la réouverture progressive de ses neuf bibliothèques municipales, faisant suite à la décision du gouvernement du Québec de déconfiner graduellement le milieu culturel.

Cette réouverture se fera progressivement pour respecter les directives de la Direction générale de la santé publique. Ainsi, dès ce vendredi 29 mai, les chutes extérieures seront ouvertes pour le retour des documents empruntés.

Aucun frais de retard pendant la période de fermeture

À partir du 4 juin et selon un horaire restreint, les usagers pourront récupérer des documents réservés en ligne, s’ils ont reçu la confirmation de leur disponibilité par courriel ou par téléphone des Bibliothèques de Laval. Pour l’instant, aucun autre service habituel n’est offert en bibliothèque et aucune circulation n’y est possible.

Aucun frais de retard n’a été comptabilisé durant la période de fermeture. Puisque près de 160 000 documents sont actuellement en circulation, tous les prêts ont systématiquement été prolongés jusqu’au 30 juin. Les abonnés pourront ainsi éviter la cohue des premières semaines avant de retourner leurs documents. En outre, les abonnés peuvent accéder en tout temps aux services numériques.

Mesures et consignes à respecter

Tous les documents retournés en bibliothèque seront mis en quarantaine durant 72 heures. Dans le but d’assurer la sécurité de tous, quelques consignes devront être respectées :

Les citoyens devront maintenir entre eux une distance de 2 mètres en tout temps, et ce, à l’extérieur et à l’intérieur des bâtiments;

Une désinfection avec une solution hydroalcoolique durant au moins 20 secondes sera obligatoire à l’entrée;

Les usagers des bibliothèques devront apporter leurs propres sacs et éviter de se présenter en groupe pour récupérer leurs documents.



Tout citoyen présentant des symptômes liés à la COVID-19 se verra refuser l’accès aux bâtiments.



Pour toute information additionnelle, consultez biblio.laval.ca.