COVID-19: Laval recense 15 nouveaux cas ce 2 juin

Le bilan des cas de COVID-19 livré par le CISSS de Laval ce mardi 2 juin atteint un total de 5 471 personnes infectées, soit 15 nouveaux cas positifs par rapport à hier. Cela représente 1 236 personnes atteintes pour 100 000 habitants. Le Québec fait état de 51 593 cas, ce qui fait de Laval le troisième "point chaud" du nombre de cas, après la Ville de Montréal et la région de la Montérégie.

Sur ces 5 471 cas à Laval, malheureusement, 614 personnes sont décédées; 115 personnes sont hospitalisées, dont 16 personnes aux soins intensifs.

Sur tous ces cas, 386 sont des employés du CISSS de Laval (cette dernière donnée est la plus récente et date du 18 mai) et 209 employés malades sont rétablis et de retour au travail.

Par ailleurs, 3 405 personnes se sont rétablies.

Voici la répartition des cas à Laval, par secteur :

- Secteur 1, Duvernay, Saint-François et Saint-Vincent-de-Paul: 1 326 cas.

- Secteur 2, Pont-Viau, Renaud-Coursol et Laval-des-Rapides: 845 cas.

- Secteur 3, Chomedey, 937 cas.

- Secteur 4, Sainte-Dorothée, Laval-Ouest, Les Îles-Laval et Fabreville-Ouest: 900 cas.

- Secteur 5, Fabreville-Est et Sainte-Rose: 778 cas.

- Secteur 6, Vimont et Auteuil: 677 cas.

À noter que depuis le 23 mai, les données présentées pour les secteurs de Laval comprennent l’ensemble des cas, qu’ils résident dans des milieux fermés ou ailleurs dans la communauté.

Les milieux fermés incluent des milieux de vie comme les centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD), les résidences privées pour aînés (RPA), les ressources intermédiaires (RI), ainsi que les centres correctionnels.

