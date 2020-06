Baseball à Laval en 2020 : un retour au jeu en sept manches

La Fédération de baseball du Québec (Baseball Québec) a rendu public son plan de retour au jeu pour la saison 2020. Ce dernier est composé de sept étapes présentées comme des manches. Ce plan dépend essentiellement des directives qui seront données par le gouvernement du Québec et la Santé publique.

Ainsi, il serait possible, au gré des autorisations qui seront données, de sauter des manches et de passer directement aux étapes subséquentes. Aussi, les associations locales et ligues devront respecter des consignes d’hygiène précises et les règles de jeu habituelles seront adaptées pour respecter la distanciation physique requise.

Les sept manches du retour au jeu

1ère manche : consistera au développement des habiletés motrices et en un entraînement individuel sans contact des joueurs (atelier de pliométrie, course sur les buts, t-ball). Aucun échange de balles ou de lancers ne sera fait entre les joueurs.

2e manche : ateliers se concentrant sur les habiletés techniques et la compréhension du jeu, tout en limitant les contacts entre les joueurs.

3e manche : entraînements qui introduisent des situations de matchs avec des contacts limités permis à l’intérieur d’une même équipe, au sein d’une même association de baseball.

4e manche : possibilité de disputer des matchs avec contacts sporadiques entre les équipes autorisées d’une même association selon des règles sanitaires spéciales.

5e manche : les parties entre les associations permises à l’intérieur d’une même région (aucun déplacement entre régions).

6e manche : autorisation de matchs entre les organisations AA ainsi que les déplacements entre régions.

7e manche : retour aux compétitions provinciales et tournois provinciaux (2021).

Madame Net ou Monsieur Net

Le respect des règles d’hygiène et de distanciation en temps de pandémie nécessitera une implication accrue des bénévoles dans chaque association. Ainsi, chaque équipe devra désigner une Madame Net ou un Monsieur Net, soit la personne responsable de l’hygiène et du respect des mesures de distanciation.

Ainsi, Madame Net ou Monsieur devra s’assurer que chaque joueur:

• Ait son propre matériel (casque, gant, bâton) et que ce matériel ne soit pas prêté;

• Ait sa bouteille d’eau;

• Ait son désinfectant instantané ou sa solution savonneuse en vaporisateur;

• N’ait pas de gommes ou de graines de tournesol dans son sac;

• Passe devant elle ou lui, se lave les mains et réponde aux questions de santé avant d’entrer sur le terrain.

Madame Net ou Monsieur Net devra aussi s’assurer du respect de la distanciation par les parents et accompagnateurs.

De plus, les joueurs et les entraîneurs devront se laver les mains à toutes les manches. Chaque équipe comptera au maximum trois entraîneurs et Madame Net ou Monsieur Net. Les équipes fourniront leurs propres balles en défensive.

Quelques règles de jeu modifiées

Il y aura également une procédure à suivre pour les équipements de receveur. Enfin, certaines règles du baseball seront modifiées afin de respecter les consignes de distanciation.

« Il est certain que ce sera une saison spéciale avec des règles spéciales et des mesures à prendre, a conclu le président de Baseball Laval, Christian Cyr. Il faudra s’adapter, comme on s’est adapté à la situation pandémique depuis trois mois. La Fédération a été proactive pour proposer une formule adaptée au contexte et il faut l’en remercier. Ce plan fera la différence entre une saison pour nos jeunes et pas de saison du tout. Nos joueuses et joueurs en seront les premiers à en bénéficier. Nous serons prêts quand le gouvernement dira "Play Ball". J’encourage les parents à inscrire leurs enfants en grand nombre au moment venu ».

Les informations concernant la procédure d’inscription et les coûts pour la saison seront connues dans les prochains jours.

Pour connaître le plan de retour au jeu en détail et les diverses informations concernant la saison 2020, consultez la page Facebook de Baseball Laval ou le site Web.