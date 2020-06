À Laval, reprise de la tournée de l’écocentre mobile

Le dimanche 7 juin, l’écocentre mobile reprendra sa tournée. Dès ce premier rendez-vous, de 8 h 30 à 15 h, les Lavallois pourront à nouveau disposer de leurs déchets ne pouvant être ramassés lors des collectes régulières de matières résiduelles.



Dans le but d’assurer une circulation fluide tout en respectant les mesures de sécurité entourant la COVID-19, l’événement se tiendra simultanément à deux endroits :



̶ au site principal, 1333, boulevard Chomedey (derrière l’hôtel de ville), où seront recueillis les résidus dangereux, les pneus, les branches, les climatiseurs et les appareils électroniques, et;



̶ au site satellite, 480, boulevard Armand-Frappier, où seuls les pneus, les branches, les climatiseurs, les appareils électroniques et le matériel informatique seront acceptés (aucun résidu domestique dangereux accepté).



Consignes à respecter

Pour assurer la sécurité des citoyens et des employés de la Ville, quelques consignes devront être respectées :

̶ Le port du couvre-visage sera recommandé;

̶ La distanciation physique de deux mètres sera obligatoire entre toutes les personnes présentes sur les lieux;

̶ Le déchargement des voitures sera effectué par un seul employé;

̶ Les citoyens devront rester dans leur véhicule.



Toute personne présentant des symptômes liés à la COVID-19 se verra refuser l’accès à l’écocentre mobile.

Il est fortement recommandé aux citoyens qui le peuvent d’attendre un prochain rendez-vous pour aller porter leurs matières.

À noter que quelques commerces locaux acceptent certains résidus domestiques dangereux (RDD). Pour trouver un lieu de récupération, effectuez une recherche dans l'application Pages vertes de Laval; il est conseillé de valider par téléphone les produits acceptés et les modalités de collecte avant de vous déplacer.



Pour obtenir tout renseignement supplémentaire sur les matières acceptées et pour consulter le calendrier de la tournée de l’écocentre mobile ainsi que les consignes en vigueur, visitez le lien suivant.