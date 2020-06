À Laval, les piscines, pataugeoires et jeux d’eau rouvrent dès le 20 juin

La Ville de Laval a annoncé hier que certaines de ses installations aquatiques accueilleront de façon graduelle les baigneurs à partir du 20 juin, mais avec un ajustement de l’offre de services, de manière à respecter les consignes de la Direction nationale de la santé publique liées à la pandémie de COVID-19. Le nombre de piscines, de pataugeoires et de jeux d’eau ouverts est donc susceptible de changer en fonction de l’évolution de la situation.

Avant de se présenter sur place, les citoyens sont invités à consulter la liste des installations aquatiques extérieures ouvertes, les horaires et les consignes de sécurité. De plus, une inscription sera nécessaire afin d’accéder à la piscine et un système de réservation en ligne sera mis en place sous peu.

« Puisque nos ratios d’accueil ont dû être réduits afin de respecter les mesures de distanciation sociale en cet été particulier, la baignade devra être axée sur le rafraîchissement plutôt que sur le divertissement , explique Marc Demers, maire de Laval. Je compte sur la précieuse collaboration des Lavallois pour suivre les consignes sur place. Il est de la responsabilité de la Municipalité d’offrir des infrastructures sécuritaires, mais cela ne peut se faire sans la participation proactive du public. »



La population est invitée à suivre ces trois étapes, pour assurer une baignade en toute sécurité : "planifier chaque visite en consultant la liste des installations ouvertes"; "lire les consignes et les respecter, pour que tous puissent en profiter" et "faire preuve de patience : la capacité d’accueil des piscines étant largement réduite, il est possible qu’il y ait une file d’attente."

Mesures à respecter sur place

Ces mesures sont les suivantes: les enfants de 11 ans et moins doivent être accompagnés d’un adulte en tout temps. En outre, la douche savonneuse de 30 secondes est obligatoire avant la baignade, de même que le maillot de bain. Il est interdit de se baigner avec un couvre-visage ou des gants. Le sens de circulation sur la promenade (bords de piscine) doit être respecté. La durée de la baignade est d’un maximum d’une heure.

Les gens ayant des symptômes liés à la COVID-19 ne doivent pas se présenter. L’accès au chalet, aux vestiaires et aux toilettes est limité. Il est interdit de se changer sur la promenade. Les citoyens doivent mettre leur maillot de bain avant de partir de la maison.

Enfin, il est possible que les usagers doivent passer un test de nage, à la demande du sauveteur; ceux qui n’ont pas les habiletés requises doivent porter un vêtement de flottaison individuel.

» Pour plus de renseignements, consulter la page des piscines extérieures sur le site de la Ville. Considérant l’évolution rapide de la situation, la Ville de Laval invite à visiter régulièrement cette page.