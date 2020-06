Main-d’œuvre en renfort: 305 nouveaux préposés aux bénéficiaires dans les CHSLD dès cet été

Pour répondre à un besoin urgent de main-d’œuvre dans les centres d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD), le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a mis en place un programme de bourses aux personnes qui souhaitent travailler en tant que préposés aux bénéficiaires.

En réponse à ce programme, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval accueillera les stagiaires dès la mi-juillet 2020 dans ses établissements. Le but de cette démarche est de renforcer les capacités du réseau avec des travailleurs engagés et formés pour prendre soin de la santé et de la sécurité des usagers en CHSLD.

Des renforts pour affronter la deuxième vague prévue à l'automne

Hier, 305 étudiants ont commencé une formation de 375 heures rémunérées. L’expertise des centres de services scolaires, jumelée à un stage sur le terrain avec des professionnels de la santé, est un gage de succès dans cette mobilisation en ressources humaines.

Les préposés formés pour intervenir dans les CHSLD contribueront à diminuer les impacts de la deuxième vague de la pandémie attendue à l’automne.

Le Centre de services scolaire de Laval assure l’enseignement et le développement des connaissances au sein de Compétences-2000. La Commission scolaire Sir Wilfrid Laurier développera les compétences des candidats anglophones au Centre de développement des compétences Pont –Viau.

À la suite de cette formation, les futurs travailleurs de la santé obtiendront une attestation d'études professionnelles (AEP) en soutien aux soins d’assistance en établissement de santé.

Treize groupes de jour et quatre groupes de soir ont démarré au Centre de formation Compétences-2000. Deux groupes de jour au Centre de développement des compétences de Pont Viau (CSSWL). Les élèves sélectionnés doivent s’engager durant une période d’au moins un an afin d’être admissibles à la bourse.

Plus que le nombre total actuel de personnes déployées en CHSLD

Les 305 nouveaux travailleurs seront déployés dans l’ensemble des CHSLD de Laval. Ce nombre représente plus que le nombre total de préposés aux bénéficiaires actuellement en poste dans les CHSLD. Un défi majeur pour l’équipe de gestion, qui s’assurera de les répartir dans les établissements en fonction de leur lieu de résidence. En effet, la proximité entre le lieu de travail et de résidence est un facteur déterminant dans la rétention du personnel.

La formation et l’évaluation des stages seront assurées par le Centre de services scolaire de Laval. Les préposés aux bénéficiaires actuellement en poste accompagneront les stagiaires afin de les guider dans leur nouvelle carrière. Il s’agit d’un coup de main privilégié pour nos ressources qui ont travaillé fortement auprès de notre clientèle vulnérable.

Ils ont besoin de répit et cette nouvelle mesure annoncée par le Gouvernement du Québec sera une belle façon de reconnaître leur apport important. Le CISSS de Laval a aussi développé des outils d’information pour ces préposés qui agiront comme accompagnateurs afin de leur donner tout le soutien nécessaire.