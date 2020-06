Une application mobile de traçage bientôt disponible

Une application mobile de traçage qui a pour but d’aviser les utilisateurs s’ils ont été en contact avec une personne testée positive à la COVID-19 a été développée et est actuellement à l’essai en Ontario et en Colombie-Britannique.

Le Service numérique du Canada a travaillé en collaboration avec l’entreprise de commerce en ligne Shopify, BlackBerry et le gouvernement de l’Ontario pour sortir « Covid Shield . Le premier ministre explique qu’elle sera disponible à tous les Canadiens dans les semaines à venir et que la population aura le choix de la télécharger ou non. Par contre, plus de gens l’auront, plus elle sera efficace.

Le fonctionnement

Si vous possédez l’application et que vous recevez un diagnostic positif à la COVID-19, un professionnel de la santé vous aidera à télécharger votre statut de manière anonyme sur un réseau national. Ceux qui auront également « Covid Shield » sur leur téléphone recevront une alerte pour les avertir qu’ils ont été en contact avec une personne atteinte du virus et seront encouragés à contacter les autorités sanitaires les plus proches.

Le gouvernement assure qu’aucun renseignement personnel ne sera recueilli et partagé. De plus, la géolocalisation ne sera pas utilisée. La vie privée des Canadiens est garantie.