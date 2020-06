Arroser sa pelouse est interdit jusqu'au 23 juin à Laval

Cette interdiction s’applique en tout temps, sur tout le territoire de Laval; l’approvisionnement adéquat en eau potable ainsi que la protection incendie en dépendent. À noter que l’arrosage des plantes et des potagers demeure possible, s’il est effectué avec un boyau muni d’un pistolet à fermeture automatique et selon la réglementation en vigueur.

La Ville assure une surveillance régulière du respect de cette réglementation. Les détails sur la réglementation et sur les restrictions en vigueur du 15 mai au 15 septembre peuvent être consultés sur le site Web de la Ville de Laval.